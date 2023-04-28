«От шашлыков на майские праздники придется отказаться». В Курганской области предлагают вознаграждение за сообщение о виновниках пожаров

На всей Курганской области действует особый противопожарный режим. Региональные власти напоминают о возможности получить вознаграждение за сообщение о пожаре.

На территории области запрещены любые действия с открытым огнем, нельзя сжигать мусор и палить сухую траву. «От шашлыков на майские праздники также придется отказаться», — пишет пресс-служба региона 28 апреля.

Власти также напоминают о штрафах за нарушение требований противопожарного режима. Тем же, кто видел виновных во возникновении пожара, напротив, предлагают вознаграждение — 10 тысяч рублей. Чуть меньше, пять тысяч, могут получить те, кто сообщит «о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории».