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    «От шашлыков на майские праздники придется отказаться». В Курганской области предлагают вознаграждение за сообщение о виновниках пожаров

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    На всей Курганской области действует особый противопожарный режим. Региональные власти напоминают о возможности получить вознаграждение за сообщение о пожаре.

    На территории области запрещены любые действия с открытым огнем, нельзя сжигать мусор и палить сухую траву. «От шашлыков на майские праздники также придется отказаться», — пишет пресс-служба региона 28 апреля.

    Власти также напоминают о штрафах за нарушение требований противопожарного режима. Тем же, кто видел виновных во возникновении пожара, напротив, предлагают вознаграждение — 10 тысяч рублей. Чуть меньше, пять тысяч, могут получить те, кто сообщит «о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории».

    Накануне в регионе был введен режим ЧС. Горят леса и деревни, есть погибший.

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