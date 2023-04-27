В Курганской области бушуют пожары на десятки гектаров. Есть погибший

В Курганской области тушат крупные лесные пожары. В деревне Логоушка, где горело 20 домов и столько же нежилых построек на площади в 6 тысяч «квадратов», при разборе завалов нашли погибшего.



В Кургане и Кетовском муниципальном округе объявлен режим ЧС, сообщает 27 апреля пресс-служба МЧС России. В микрорайоне Утяк площадь пожара составляет 20 гектаров — огонь быстро распространяется из-за ветра до 20 метров в секунду и жаркой сухой погоды. С вертолета Ми-8 сброшено 30 тонн воды, лесной пожар тушат 50 человек с 23 машинами — в том числе с пожарным поездом.