В Курганской области бушуют пожары на десятки гектаров. Есть погибший

В Курганской области тушат крупные лесные пожары. В деревне Логоушка, где горело 20 домов и столько же нежилых построек на площади в 6 тысяч «квадратов», при разборе завалов нашли погибшего.
В Кургане и Кетовском муниципальном округе объявлен режим ЧС, сообщает 27 апреля пресс-служба МЧС России. В микрорайоне Утяк площадь пожара составляет 20 гектаров — огонь быстро распространяется из-за ветра до 20 метров в секунду и жаркой сухой погоды. С вертолета Ми-8 сброшено 30 тонн воды, лесной пожар тушат 50 человек с 23 машинами — в том числе с пожарным поездом.
МЧС России
Всего в трех населенных пунктах региона горят 90 домов и строений на территории в 80 квадратных метров, рассказали ТАСС в экстренных службах. В Яутле пожар локализовали на площади двух тысяч «квадратов», в Логоушке угроза распространения огня снята. Из Красноярска готов вылететь самолет Бе-200 МЧС.
МЧС России
Ранее сообщалось, что в деревне Логоушка горит сухая растительность на площади в 80 гектаров. Отмечалось, что дополнительно в Курганскую область направили самолет Ил-76, а в тушении задействовано более 180 человек и 46 машин.
На днях крупный пожар произошел в Свердловской области. В поселке Сосьва сгорело около сотни домов, погибли два человека.