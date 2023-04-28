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    В кино покажут «Все страхи Бо», комедийный хоррор Ари Астера с Хоакином Фениксом

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    Фото: кадр из фильма
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    4 мая в прокат выходит фильм «Все страхи Бо», новая работа американского режиссера Ари Астера. Астер прославился своими фильмами «Реинкарнация» и «Солнцестояние», ставшими эталонами новой волны интеллектуального хоррора. 18+

    Новая картина, однако, определяется режиссером как хоррор пополам с комедией. В центре внимания — некий мужчина по имени Бо (его играет Хоакин Феникс). Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. Однако смерть матери заставляет его пуститься в путешествие в родной город. По дороге он, конечно же, сталкивается со всеми страхами, преследовавшими его всю жизнь.

    Астер долго работал над фильмом. Ещё в 2011 году он выпустил короткометражную ленту «Бо», которая стала основой для будущей картины. Кстати, незадолго до премьеры режиссер позаботился о том, чтобы короткометражка исчезла из интернета.

    Бюджет картины составил 50 миллионов долларов. Таким образом, «Все страхи Бо» стали самым дорогим фильмом независимой студии А24, переплюнув даже оскароносные «Все везде и сразу». Снимался фильм в пригороде Монреаля в Квебеке.

    По словам самого режиссера, картину можно определить как «кошмарную комедию», или «еврейский «Властелин колец», где главный герой пытается просто вернуться домой к маме», или, возможно, как отображение страхов десятилетнего ребенка, просто вышедшего за продуктами.

    Подробнее о фильме читайте в нашем материале.

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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