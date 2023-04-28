В Петербурге открылся первый магазин аналога Zara. «Фонтанка» показывает, как он выглядит

В Петербурге 28 апреля магазины Maag открылись на месте бывших точек Zara в ТРЦ «Галерея», «Мега Дыбенко» и в Доме Мертенса на Невском проспекте, сообщает сайт ретейлера. Ближайшие открытия запланированы в ТЦ «Европолис», «Лето», и «Мега Парнас».
Коллекция представлена платьями с цветными принтами и узорами облегающего силуэта, платьями из бельевой ткани, джинсами разного кроя, брюками cargo, куртками-косухами из овечьей кожи, брючными костюмами. Коллекция выполнена в цвете фуксии, а также лавандовом, светло-розовом, насыщенном синем, зелёном, лимонно-жёлтом и ярко- оранжевом. Цены варьируются от 999 рублей за футболки до 15 999 за куртку из овечьей кожи.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Ранее первые точки открыли другие заменители брендов Inditex. Dub на месте Pull&Bear заработал в «Галерее » и «Сити Молле», Vilet на месте Stradivarius в «Галерее». В ближайшее время планируются к открытию дополнительные точки этих брендов, а также ещё одной сети Ecru на месте Bershka.