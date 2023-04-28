Таврический дворец встречает Совет законодателей и президента без флага Украины

В День российского парламентаризма 28 апреля Таврический дворец в Петербурге, где сегодня состоится выступление президента России Владимира Путина перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании, встречает участников без украинского флага, передает корреспондент «Фонтанки».
«Фонтанка» обратила внимание, что у Таврического дворца, наряду с флагами других стран — членов Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, флаг Украины висел еще две недели назад, 14 апреля. Однако на следующий день после публикации редакции в телеграм-канале появилось видео (его опубликовала одна из радикальных организаций), как молодой человек снимает полотно с флагштока.
По словам петербуржцев, желто-синий флаг висел там и ранее, в том числе в 2022 году, а на сайте Межпарламентской ассамблеи появилось объяснение, что на территории штаб-квартиры MПA размещены флаги всех стран-участниц, и Украина не подавала заявление о выходе из рядов организации. Поэтому наличие флага этой страны «обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике».
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что на заседании планируется обсудить вопросы социальной поддержки участников боевых действий на Украине и их семей, а также межбюджетные отношения.