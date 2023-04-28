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    Таврический дворец встречает Совет законодателей и президента без флага Украины

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    В День российского парламентаризма 28 апреля Таврический дворец в Петербурге, где сегодня состоится выступление президента России Владимира Путина перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании, встречает участников без украинского флага, передает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» обратила внимание, что у Таврического дворца, наряду с флагами других стран — членов Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, флаг Украины висел еще две недели назад, 14 апреля. Однако на следующий день после публикации редакции в телеграм-канале появилось видео (его опубликовала одна из радикальных организаций), как молодой человек снимает полотно с флагштока.

    По словам петербуржцев, желто-синий флаг висел там и ранее, в том числе в 2022 году, а на сайте Межпарламентской ассамблеи появилось объяснение, что на территории штаб-квартиры MПA размещены флаги всех стран-участниц, и Украина не подавала заявление о выходе из рядов организации. Поэтому наличие флага этой страны «обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике».

    Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что на заседании планируется обсудить вопросы социальной поддержки участников боевых действий на Украине и их семей, а также межбюджетные отношения.

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