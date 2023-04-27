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    Путин приедет в Санкт-Петербург и выступит в Таврическом дворце

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    Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, приедет в Петербург. Глава государства выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    На заседании будут обсуждать вопросы соцподдержки участников спецоперации и членов их семей, состояние межбюджетных отношений, а также использование инструмента финансовой стабильности и развития регионов в новых условиях.

    Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и пройдет в Таврическом дворце.

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    День российского парламентаризмаВладимир ПутинТаврический дворецСанкт-Петербург
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