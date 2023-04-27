В судьбе «Крестов» изменения. В список на продажу включили новые здания тюрьмы

Лот комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной, который передают госкорпорации «Дом.РФ» для последующей реализации на торгах, пополнился двумя зданиями. Это следует из протокола заочного голосования членов правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ.



В список зданий добавляют два. Оба «смотрят» фасадом на Арсенальную набережную. Первое расположено по адресу дом № 7 , литера А — крайнее с западной стороны двухэтажное здание площадью 635 квадратных метров. Здание жилое, и предназначено для общежития личного состава.