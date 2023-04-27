    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.56eur90.2

    В судьбе «Крестов» изменения. В список на продажу включили новые здания тюрьмы

    1596
    8 комментариев

    Лот комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной, который передают госкорпорации «Дом.РФ» для последующей реализации на торгах, пополнился двумя зданиями. Это следует из протокола заочного голосования членов правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ.

    В список зданий добавляют два. Оба «смотрят» фасадом на Арсенальную набережную. Первое расположено по адресу дом № 7, литера А — крайнее с западной стороны двухэтажное здание площадью 635 квадратных метров. Здание жилое, и предназначено для общежития личного состава.

    Второе здание, по адресу дом № 7, литера К, нежилое, в нем располагается главный вход, а также столовая личного состава, КПП и приемная следственного отделения. Его площадь составляет 845 квадратных метров.

    О том, что ФСИН передает комплекс на Арсенальной набережной госкорпорации для последующей продажи с торгов, стало известно еще в прошлом году. После продажи 80% полученных средств будут перечислены ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close