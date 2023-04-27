В судьбе «Крестов» изменения. В список на продажу включили новые здания тюрьмы

Лот комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной, который передают госкорпорации «Дом.РФ» для последующей реализации на торгах, пополнился двумя зданиями. Это следует из протокола заочного голосования членов правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ.
В список зданий добавляют два. Оба «смотрят» фасадом на Арсенальную набережную. Первое расположено по адресу дом
Второе здание, по адресу дом
О том, что ФСИН передает комплекс на Арсенальной набережной госкорпорации для последующей продажи с торгов, стало известно еще в прошлом году. После продажи 80% полученных средств будут перечислены ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».