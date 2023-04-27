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    В Кирове автобус влетел в столб. Более 20 человек обратились к врачам

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    В Кирове городской автобус ПАЗ въехал в опору линии электропередачи. Фотографию с места ДТП 27 апреля опубликовала региональная Госавтоинспекция.

    Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области
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    Погибших в аварии нет. Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кировской области, за помощью к врачам после ДТП обратились 22 человека, в том числе двое детей. «Состояние одной женщины тяжелое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.

    На месте работают 9 бригад скорой помощи, в частности две реанимационные бригады.

    Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области

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