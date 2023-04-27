В Кирове автобус влетел в столб. Более 20 человек обратились к врачам

В Кирове городской автобус ПАЗ въехал в опору линии электропередачи. Фотографию с места ДТП 27 апреля опубликовала региональная Госавтоинспекция.
Погибших в аварии нет. Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кировской области, за помощью к врачам после ДТП обратились 22 человека, в том числе двое детей. «Состояние одной женщины тяжелое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.
На месте работают 9 бригад скорой помощи, в частности две реанимационные бригады.