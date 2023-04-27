В работе просветительского марафона общества «Знание» приняли участие более 22 000 зрителей

За три дня работы просветительского марафона общества «Знание» на площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске выступили почти 200 лекторов из РФ и зарубежья, а слушали и задавали вопросы 22 357 молодых людей. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба организации.

Наставниками, которые делились личным опытом, рассказали о трендах и существующих возможностях, стали премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, первый заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и другие.