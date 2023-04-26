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    МВД не против продажи пива на стадионах, но с оговоркой

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    МВД России не будет выступать против продажи пива на стадионах. Однако есть условие: должна работать система идентификации болельщиков (СИБ). Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Валерия Ботвина. С таким заявлением он выступил на заседании комитета Госдумы по спорту, где обсуждался вопрос возвращения продажи слабоалкогольной продукции на стадионы.

    «То есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — подчеркнул Ботвин.

    Стоит отметить, что один из компонентов системы идентификации — это карта болельщика, наличие которой сейчас обязательно для посещения матчей Российской премьер-лиги. В то же время сейчас широко обсуждается отмена или упрощенное получение карт болельщиков.

    Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года. В 2019 году в первом чтении был принят законопроект о возвращении пива на стадионы, однако дальше дело не пошло.

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