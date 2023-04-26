МВД не против продажи пива на стадионах, но с оговоркой

МВД России не будет выступать против продажи пива на стадионах. Однако есть условие: должна работать система идентификации болельщиков (СИБ). Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Валерия Ботвина. С таким заявлением он выступил на заседании комитета Госдумы по спорту, где обсуждался вопрос возвращения продажи слабоалкогольной продукции на стадионы.



«То есть аспекты: обязательное наличие СИБов — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — подчеркнул Ботвин.