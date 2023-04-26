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    Депутату Раховой предъявили обвинения по статье о мошенничестве

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    Депутату петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Елене Раховой предъявили обвинения по статье о мошенничестве. От этом сообщил «Фонтанке» собеседник в следственных органах и подтвердили источники в городском парламенте.

    Обвинение предъявлено по статье 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Директору школы № 619 Ирине Байковой предъявлены обвинения по аналогичной статье.

    По данным «Фонтанки», в деле также появились другие подозреваемые. В их числе заместитель директора школы № 619 Екатерина Коледина.

    Ранее «Фонтанка» писала, что к депутату Раховой возникли вопросы в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств в школе № 619. Полиция считает, что она и директор школы Ирина Байкова могут быть причастны к выводу 28 млн рублей через фиктивное трудоустройство в школу родственников. Сама Рахова ещё утром говорила, что у неё «всё хорошо».

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