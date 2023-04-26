Депутату Раховой предъявили обвинения по статье о мошенничестве

Депутату петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Елене Раховой предъявили обвинения по статье о мошенничестве. От этом сообщил «Фонтанке» собеседник в следственных органах и подтвердили источники в городском парламенте.



Обвинение предъявлено по статье 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Директору школы № 619 Ирине Байковой предъявлены обвинения по аналогичной статье.

По данным «Фонтанки», в деле также появились другие подозреваемые. В их числе заместитель директора школы № 619 Екатерина Коледина.