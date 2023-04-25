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    В Петербурге запускают два новых автобусных маршрута. Они свяжут четыре района

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    2 комментария

    Два новых автобусных маршрута запускают с 1 мая в Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районах Петербурга. Они будут работать на постоянной основе, сообщает 25 апреля пресс-служба городского комитета по транспорту.

    Автобус №221 маршрутом «Метро «Пионерская» — Северное кладбище» свяжет станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» с новостройками на Парашютной улице и в Парголово. Ходить он будет с 5:25 до 0:25 с интервалом 15–17 минут. В день будет выполняться 141 рейс. Маршрут будет обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс».

    Автобус №263 будет следовать от Двинской улицы до Авиагородка через новостройки на Парфёновской улице. Этот маршрут будет обслуживать АО «Третий парк». Автобусы на нем будут ходить с 5:20 до 0:30, а интервал движения составит не более 19–21 минуты.

    На обоих маршрутах будут работать низкопольные автобусы вместимостью до 100 человек.

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    ПетербургОбщественный транспортАвтобусы
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    Гость25 Апр 2023 в 19:10
    № 221.
    № 263.
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