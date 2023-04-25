В Петербурге запускают два новых автобусных маршрута. Они свяжут четыре района

Два новых автобусных маршрута запускают с 1 мая в Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районах Петербурга. Они будут работать на постоянной основе, сообщает 25 апреля пресс-служба городского комитета по транспорту.



Автобус №221 маршрутом «Метро «Пионерская» — Северное кладбище» свяжет станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» с новостройками на Парашютной улице и в Парголово. Ходить он будет с 5:25 до 0:25 с интервалом 15–17 минут. В день будет выполняться 141 рейс. Маршрут будет обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс».