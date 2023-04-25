В Петербурге запускают два новых автобусных маршрута. Они свяжут четыре района

Два новых автобусных маршрута запускают с 1 мая в Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районах Петербурга. Они будут работать на постоянной основе, сообщает 25 апреля пресс-служба городского комитета по транспорту.
Автобус №221 маршрутом «Метро «Пионерская» — Северное кладбище» свяжет станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» с новостройками на Парашютной улице и в Парголово. Ходить он будет с 5:25 до 0:25 с интервалом 15–17 минут. В день будет выполняться 141 рейс. Маршрут будет обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс».
Автобус №263 будет следовать от Двинской улицы до Авиагородка через новостройки на Парфёновской улице. Этот маршрут будет обслуживать АО «Третий парк». Автобусы на нем будут ходить с 5:20 до 0:30, а интервал движения составит не более 19–21 минуты.
На обоих маршрутах будут работать низкопольные автобусы вместимостью до 100 человек.