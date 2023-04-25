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    В саду Памяти в Петербурге построят жилье для полиции

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    На месте сада Памяти, который самовольно высадили жители квартала Полюстрово 24–27, построят два жилых 16-этажных дома для сотрудников полиции, которые являются очередниками. Такое разъяснение 25 апреля поступило от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ответ на запрос «Фонтанки».

    «В целях решения вопросов обеспечения социальных гарантий сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые включены в список лиц, стоящих на очереди для получения жилья, подобран земельный участок во взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга. Планируется строительство двух многоквартирных шестнадцатиэтажных домов общей площадью 15 845,9 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Сад памяти жители квартала в рамках одноименной международной акции посадили в мае 2020 года. Акция предполагает, что в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне будет высажено столько же деревьев. Как рассказывали редакции сами жители, посадку сада, которому дали неформальное название — имени Тани Савичевой, — они ни с кем не согласовывали. Более того, были в курсе, что по документации участок имеет назначение под жилое строительство.

    В настоящее время на этом участке в рамках госконтракта ведется инженерная подготовка территории, в результате чего саженцы пострадали. Активисты пытаются добиться сохранения сада в судебном порядке.

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