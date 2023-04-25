В саду Памяти в Петербурге построят жилье для полиции

На месте сада Памяти, который самовольно высадили жители квартала Полюстрово 24–27, построят два жилых 16-этажных дома для сотрудников полиции, которые являются очередниками. Такое разъяснение 25 апреля поступило от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ответ на запрос «Фонтанки».



«В целях решения вопросов обеспечения социальных гарантий сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые включены в список лиц, стоящих на очереди для получения жилья, подобран земельный участок во взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга. Планируется строительство двух многоквартирных шестнадцатиэтажных домов общей площадью 15 845,9 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.