Сад самовольной Памяти в Петербурге не ужился с жилой стройкой

В Петербурге жители квартала Полюстрово 24–27 борются за спасение высаженного ими сада. Они организовали его без всяких согласований, назвали садом памяти имени Татьяны Савичевой — и успели дойти до Верховного суда. Но утром 17 апреля на территорию заехала строительная техника: город давно определил, что на этом месте должен располагаться жилой дом.





Утро 17 апреля началось у жителей квартала Полюстрово 24–27 с вызова полиции: в посаженный силами горожан сад Памяти, которому дали неформальное название — имени Тани Савичевой, заехала строительная техника.



Возможно, местные жители надеялись, что на сад с таким названием рука у чиновников не поднимется. Деревья они ни с кем не согласовывали, а просто высадили в мае 2020 года в рамках международной акции «Сад Памяти», которая стартовала в тот же год — по всем городам России активисты и жители суммарно высадили более 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших во время Великой Отечественной войны. Акция — инициатива движения «Волонтёры Победы» и фонда памяти полководцев Победы.



Сад Памяти высажен южнее дома 7, корпус 3, по проспекту Маршала Блюхера. «Тогда было высажено около 200 деревьев, — рассказывает автор идеи и местный житель Алексей Николаев, — теперь деревьев уже более 300». Сейчас сайт 2020 года уже недоступен (ссылка меняется год от года), но у жителей остались сертификаты о посадке.



Фото: Алексей Николаев Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев Поделиться Поделиться





«Что мы собираемся принимать участие [в акции «Сад Памяти»], мы не сообщали [городским властям] — мы просто приняли [участие в акции]. После этого мы выставляли много раз предложение, чтобы включить данный участок в том числе по программе «Комфортная городская среда», — рассказал собеседник.



Алексей обрисовал картину, к сожалению типичную для многих кварталов новостроек в Петербурге: «Когда в 2016 году был сдан первый дом, пейзаж вокруг составляли бетонные плиты и кучи мусора. В 2018 году «сдались» все комплексы, но хоть какого-то благоустройства не было. В 2020-м начали частично расчищать участки и вокруг комплексов образовались стихийные парковки. У нас был один участок, на котором мы, как жители, решили, что мы можем высадить несколько деревьев, чтобы наша жизнь была несколько лучше. Мы это все сделали», — пояснил он.



Собеседник признал, о функциональном назначении участка — под жилое многоэтажное строительство — жители знали. «Мы посмотрели, что на этом участке не планируется никаких коммуникаций, на этом участке планируется дом, какие-то парковки и дорога. Они не несут очень важной функциональной основы для нашего квартала. Однако сквер для нас был бы прекрасным вариантом. После этого мы приняли решение, что мы будем бороться за этот участок. Мы считаем, что решение городских властей в части проектирования выполнено с ошибками», — добавил Николаев.



Кроме традиционного обращения во всевозможные инстанции и к депутатам Заксобрания жители также подали в суд. Ответчиком выступил комитет по контролю за имуществом (ККИ). В ответе от июля прошлого года комитет сообщал, что участок был подан на инвентаризацию (это обязательный этап для включения в перечень зеленых насаждений), однако рабочая группа в начале 2022 года на заседании вынесла заключение — «не включать территорию в перечень территорий ЗНОП». Ссылка — на утвержденный проект планировки территории.



Калининский районный суд отказался рассматривать исковое жителей, правоту первой инстанции подтвердили Городской суд и Третий кассационный суд общей юрисдикции. В марте жители подали жалобу в Верховный суд и ожидают, что она будет рассмотрена в мае. В исковых требованиях — признать незаконным бездействие истца, связанное «с невключением сквера <...> в проект нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в перечень ЗНОП».



«Мы и до этого уже один раз подавали исковое на такие же примерно требования, но в Городской суд. Он нам выдал предписание подать в районный. И собственно, после этого у нас появилось еще одно производство — уже на 174 истца», — рассказал Николаев.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект планировки территории (ППТ) квартала был утвержден еще в далеком 2007 году. Мягко говоря, то, как нарезали участки, уже тогда предопределяло грустную картину без единого сквера в квартале. В 2015 году в ППТ внесли технические правки, но суть не изменилась. В 2022 году распоряжением правительства отменили часть проекта планировки, в том числе в части «площади озеленения 3350 кв. м».



Согласно ППТ, на территории, где жители высадили деревья, должен располагаться проезд, парковка и жилой дом. Территория под жилье (имеет адрес: Полюстровский проспект, участок 23, восточнее пересечения с Менделеевской улицей) распоряжением комитета имущественных отношений в июле 2020 года (то есть через два месяца после посадки саженцев) была передана ГУ МВД. Как указано в ответе комитета по градостроительству в адрес Николаева, «в постоянное (бессрочное) пользование для целей, не связанных со строительством для реализации полномочий и функций, предусмотренных положением о ГУ МВД».

Уже в сентябре того же года на участок было оформлено право собственности Российской Федерации (то есть земля перешла из городской в федеральную собственность). Собственность РФ значится в Росреестре и когда землю получает какое-либо из ведомств. В выписке от июля 2022 года в качестве пользователя все еще значится ГУ МВД.



Так как по ППТ на участке должен появиться высотный жилой дом с подземным гаражом, логично предположить, что он там и появится.



В ноябре 2022 года ГКУ «Фонд капстроительства и реконструкции» по итогам конкурса заключил контракт на работы «по инженерной подготовке территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением» с компанией АО «МегаМейд». Стоимость составила 2,7 млрд рублей.



В пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что 17 апреля специалисты приступили к работам на участке южнее дома 7, к. 3, по проспекту Маршала Блюхера, подчеркнув, что работы выполняются в рамках контракта на основании проектной документации, которая получила положительное заключение госэкспертизы.



Фото: Пресс-служба АО «МегаМейд» Поделиться Поделиться





«В рамках разрешения на строительство (есть в распоряжении редакции) и согласно предоставленной заказчиком проектной документации, на участке южнее дома 7, корпус 3, по проспекту Маршала Блюхера мы построим наружные инженерные сети водопровода и канализации, а затем обустроим проезжую часть и парковку», — рассказали в «МегаМейде».



По словам представителя фирмы-подрядчика, утром несколько жителей действительно пытались препятствовать началу строительства. «Такие попытки прекратились после установки ограждения вокруг места проведения работ. В настоящее время строительные работы продолжаются в соответствии с графиком», — добавили в пресс-службе. Представитель компании также пояснил, что они не были в курсе судебного процесса, инициированного жителями.

«Фонтанка» направила в МВД запрос с просьбой уточнить, соответствует ли действительности информация, что ведомство планирует возвести на участке многоквартирный дом. Кроме того, редакция попросила комитет по благоустройству рассказать, участвуют ли профильные городские органы власти в согласовании либо подборе мест под «сады Памяти».

В свою очередь, в администрации Калининского района (она выступает по процессу в качестве заинтересованного лица) рассказали, что на протяжении нескольких лет в администрацию поступали обращения от представителя инициативной группы жителей Алексея Николаева «по вопросу включения в адресную программу благоустройства Калининского района в 2022–2024 гг. в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» зеленых насаждений, самовольно высаженных в границах земельного участка».



В пресс-службе добавили, что активисту отправлялись ответы с информацией о ППТ и о том, что в соответствии с ним планируется на участке. Кроме того, в администрации уточнили, что в октябре прошлого года замглавы администрации Николай Платонов встретился с Алексеем Николаевым, разъяснил про права собственности и право бессрочного пользования, все еще закрепленное за ГУ МВД, и предложил «оказать содействие в высадке деревьев в рамках акции «Сад Памяти» и в предоставлении саженцев, а также изготовлении памятных табличек в случае, если посадки будут производиться в другом, предназначенном для этого месте».



На вопрос, принимает ли администрация района участие в согласовании высадки деревьев в рамках акции «Сад Памяти», в пресс-службе пояснили: они могут это делать, если посадка происходит на территории в собственности Петербурга. Если сажают в ЗНОП — это согласовывает комитет по благоустройству, если в границах ЗНОП местного значения — это делают муниципальные власти.



Справка: Гендиректором АО «МегаМейд», крупной компании по проектированию и строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, согласно данным с сайта компании, является Филипп Капчиц, председателем совета директоров — Станислав Логунов. Юрлицо — постоянный участник аукционов по госконтрактам. По информации из базы СПАРК, в 2022 году компания заключила 8 госконтрактов на 6,2 млрд рублей, в 2021 году — 3 контракта на 4,2 млрд, в 2020 году — 6 контрактов на 990 млн рублей. В числе заказчиков — АО «Итмо Хайпарк». «Водоканал», ГКУ «Дирекция транспортного строительства», комитет по энергетике, ГКУ «Управление заказчика» и другие. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

