В Петербурге проходят обыски у директора лучшей школы Калининского района. В саму школу тоже пришли

Следственный комитет проводит обыски у директора школы №619 Ирины Байковой. Об этом «Фонтанке» рассказали собеседники в правоохранительных органах и подтвердили в администрации района.
Как утверждает источник, вопросы к депутату муниципального образования №21 и директору школы возникли из-за хозяйственной деятельности образовательного учреждения: на бумаге траты были одни, а по факту другие. Сумма ущерба пока неясна.
В администрации Калининского района подтвердили «Фонтанке», что следственные действия идут, но подробности пока не знают и ждут их от Следственного комитета. По информации одного из читателей «Фонтанки», правоохранительные органы работают и в самой школе. Однако в администрации района заверили, что учебный процесс проходит в обычном режиме, а сама директор находился в отпуске.
Ирина Байкова — почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса на получение премии правительства Санкт‑Петербурга, лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга» в 2012 и в 2018 году. «Школа одна из лучших в районе и даже в городе. Родители и школьники ей очень довольны. У 619-й высокие рейтинги», — добавили в районной администрации.