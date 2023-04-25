В Петербурге проходят обыски у директора лучшей школы Калининского района. В саму школу тоже пришли

Следственный комитет проводит обыски у директора школы №619 Ирины Байковой. Об этом «Фонтанке» рассказали собеседники в правоохранительных органах и подтвердили в администрации района.



Как утверждает источник, вопросы к депутату муниципального образования №21 и директору школы возникли из-за хозяйственной деятельности образовательного учреждения: на бумаге траты были одни, а по факту другие. Сумма ущерба пока неясна.

В администрации Калининского района подтвердили «Фонтанке», что следственные действия идут, но подробности пока не знают и ждут их от Следственного комитета. По информации одного из читателей «Фонтанки», правоохранительные органы работают и в самой школе. Однако в администрации района заверили, что учебный процесс проходит в обычном режиме, а сама директор находился в отпуске.