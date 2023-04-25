Колесов о предстоящем похолодании: С приближением холодного фронта в Ленобласти возможны первые грозы

Петербургская погода, оказывается, вовсе не вероломная. Наоборот, она отличается постоянством. Похолодание в конце апреля — это почти традиция. Пора готовиться. Куртки убирать не стоит, возможно, и шапки понадобятся.

«Вчера была репетиция ожидаемого похолодания. Температура с +22 градусов довольно быстро понизилась до +9. Правда, вечером опять потеплело, но надо понимать, какая разница будет между жаркими днями с +20 градусами температуры сегодня, завтра и холодным, дождливым четвергом», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Еще в начале месяца было понятно, что после долгого сухого и теплого периода погода испортится. Так обычно и случается в нашем регионе в конце апреля — начале мая. Жара в это время бывает очень редко.

«Сейчас уже четко видно, что после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта с дождями температура воздуха понизится. На востоке области днем будет еще жаркая погода, поэтому с приближением туда холодного атмосферного фронта есть все условия для первых гроз», — отмечает Колесов.



Изменение погоды, по его словам, будет заметным, но поначалу «не таким критическим» — плюс 10. Затем в отдельные пасмурные дни может стать холоднее.

