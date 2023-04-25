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    Колесов о предстоящем похолодании: С приближением холодного фронта в Ленобласти возможны первые грозы

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербургская погода, оказывается, вовсе не вероломная. Наоборот, она отличается постоянством. Похолодание в конце апреля — это почти традиция. Пора готовиться. Куртки убирать не стоит, возможно, и шапки понадобятся.

    «Вчера была репетиция ожидаемого похолодания. Температура с +22 градусов довольно быстро понизилась до +9. Правда, вечером опять потеплело, но надо понимать, какая разница будет между жаркими днями с +20 градусами температуры сегодня, завтра и холодным, дождливым четвергом», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Еще в начале месяца было понятно, что после долгого сухого и теплого периода погода испортится. Так обычно и случается в нашем регионе в конце апреля — начале мая. Жара в это время бывает очень редко.

    «Сейчас уже четко видно, что после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта с дождями температура воздуха понизится. На востоке области днем будет еще жаркая погода, поэтому с приближением туда холодного атмосферного фронта есть все условия для первых гроз», — отмечает Колесов.

    Изменение погоды, по его словам, будет заметным, но поначалу «не таким критическим» — плюс 10. Затем в отдельные пасмурные дни может стать холоднее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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