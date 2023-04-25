Критиковавший президента США телеведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. Ему уже предложили работу у Соловьева

О том, что Карслон покидает команду, телеканал сообщил 24 апреля в пресс-релизе, поблагодарив его за работу. Отмечается, что последний раз телеведущий вышел в эфир 21 числа. Пока ему не найдут замену, вечернюю программу будут по очереди вести разные сотрудники телеканала. Через несколько часов российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в Telegram-канале скриншот письма его команды, адресованное Карлсону. Последнего в тексте называют «последним голосом разума», который потеряли американские СМИ, и предлагают работу в качестве эксперта или ведущего.

«Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена», — таким текстом сопроводил пост Соловьев.

Карлсон действительно не раз критиковал президента США Джо Байдена — например, говорил, что «пропаганда Байдена призвана отвлечь народ от реальных кризисов». В том числе телеведущий призывал провести расследование в отношении его сына Хантера Байдена, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал.

При этом, по данным CNBC, незадолго до ухода Карлсона телеканал заключил мировое соглашение с компанией Dominion Voting Systems. Это поставщик программного обеспечения и аппаратов для голосования, который подал к Fox News иск о клевете. Компания утверждала, что телеканал обвинил ее в проигрыше экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах — в эфире прозвучали заявления о том, что машины Dominion Voting Systems причастны к фальсификации результатов. Карлсона по этому делу допрашивали как свидетеля. Fox News должна выплатить компании 787,5 миллиона долларов.