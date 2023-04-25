    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    756мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.27eur89.46

    Критиковавший президента США телеведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. Ему уже предложили работу у Соловьева

    1781
    8 комментариев

    Телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший власти США, прекратил сотрудничество с телеканалом Fox News. Команда «Соловьев Live» предложила ему работу.

    О том, что Карслон покидает команду, телеканал сообщил 24 апреля в пресс-релизе, поблагодарив его за работу. Отмечается, что последний раз телеведущий вышел в эфир 21 числа. Пока ему не найдут замену, вечернюю программу будут по очереди вести разные сотрудники телеканала. Через несколько часов российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в Telegram-канале скриншот письма его команды, адресованное Карлсону. Последнего в тексте называют «последним голосом разума», который потеряли американские СМИ, и предлагают работу в качестве эксперта или ведущего.

    «Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена», — таким текстом сопроводил пост Соловьев.

    Карлсон действительно не раз критиковал президента США Джо Байдена — например, говорил, что «пропаганда Байдена призвана отвлечь народ от реальных кризисов». В том числе телеведущий призывал провести расследование в отношении его сына Хантера Байдена, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал.

    При этом, по данным CNBC, незадолго до ухода Карлсона телеканал заключил мировое соглашение с компанией Dominion Voting Systems. Это поставщик программного обеспечения и аппаратов для голосования, который подал к Fox News иск о клевете. Компания утверждала, что телеканал обвинил ее в проигрыше экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах — в эфире прозвучали заявления о том, что машины Dominion Voting Systems причастны к фальсификации результатов. Карлсона по этому делу допрашивали как свидетеля. Fox News должна выплатить компании 787,5 миллиона долларов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    США
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close