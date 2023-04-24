Алёшины Нивы поглотила красноватая грязь. Репортаж из ниоткуда

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Игра для богатого воображения — представить себе, что в лесной глуши на развороченной лесовозами грязи когда-то стоял поселок, скажем, домов на 30. У кого-то в хлеву корова, где-то смеются дети, а сейчас вообще шумно: привезли стройотряд студентов. Жители Алёшиных Нив даже на особом положении относительно ближайших таких же поселков лесозаготовителей — среди соединенных узкоколейкой сёл оно единственное, в котором есть личные дрезины.
Сейчас село, на днях решением специальной комиссии приговоренное к упразднению, гниет в своем ритме. По данным чиновников из Ленобласти, последний из прописанных в Алёшиных Нивах человек снялся с регистрации в 2022 году. Даже не вряд ли — он точно там не жил. По ощущениям, население Нив покинуло его лет минимум 30 как.
Дорога в Алёшины Нивы долгая. Стартуем с Удельной около 11 утра и только к трем часам дня на месте. Впрочем, указание на место сохранилось исключительно на картах, охотники и водители лесовозов если и заедут на опушку, то не поймут, какое именно село здесь было, никаких опознавательных знаков нет.
Крепкий асфальт заканчивается километров за 30 до этой точки на карте, вместе с ПГТ «Ефимовский». Это районный центр, в котором зарегистрировано несколько юрлиц, деятельность которых связана с заготовкой леса. Апрельский день на еще не зазеленевший поселок бросает скромные солнечные лучи, они подсвечивают пыль, грустных стариков и постройки неопознаваемых годов. Страшно представить, но когда-то, гласят скупые свидетельства, тут был даже аэропорт, самолеты летали в Тихвин. Но не будем сгущать краски глазами утомленного дорогой человека. Тут и памятники, и школа, и пожарная часть. И как напоминание, что выход есть, — железнодорожная станция.
Чередой за ПГТ идут села поменьше. Домов на 10, может 15. Жизнь проявляется в сияющих красными элементами телевизионных тарелках, по новизне которых можно делать какие-то выводы о благосостоянии домовладельца. Ни машин, ни людей, ни животных.
Вдоль дороги в паре мест навален спиленный лес. Таблички рядом наполнены австрийской мудростью — «У каждого дерева есть крона, но не у каждого корона». Понимайте как хотите. Австрийской, потому что они остались как память от
Раз в несколько километров укутаны остатками снега автобусные остановки. Что за автобус, кого и куда он возит — непонятно, Интернет тоже не особо в курсе. Ради кадра остановились. На стене два заветренных объявления с намерением купить дом, квартиру или земельный участок, ни одного листочка с номером телефона от них не оторвано.
Ближе к повороту на Алёшины Нивы нарастает тревога. Машина полноприводная, но есть ли по чему вообще ехать? Топать пять километров по лесу, в котором, судя по довольно многочисленным объявлениям о старте сезона охоты, есть с кем столкнуться, совсем не хочется. Кстати, на кочке что-то громыхает в багажнике. «Лом и топор», — отвечает водитель. Живо представилось, как мы с этим арсеналом отбиваемся от медведя. «Говорят, надо руки над головой поднять и идти на него, тогда испугается и убежит. Или нет — и растерзает», — подогревает адреналин наш рулевой. Привет тебе, Митя.
Поворот оказался реальной дорогой. Ну как дорогой... Жижа из красноватой грязи между деревьями обозначена четко, даже видны недавние следы чего-то легкового, а остатки снега по бокам свидетельствуют о том, что по ней кто-то пробирается довольно регулярно. Кто и зачем туда ехал, осталось загадочным явлением, как и внезапно показавшаяся из-за поворота свеженькая беседка со столом, скамейками и крышей. Позже в Бокситогорске за ужином разгадали, отчего земля краснеет. Видимо, бокситы просачиваются в районе на поверхность, а это руда с гордым описанием из «Википедии»: «За немногими исключениями, на ней базируется почти вся мировая алюминиевая промышленность». Отмыть бы эту «мировую промышленность» с машины.
Спуски, подъемы, лужи и талый снег. «Мультиван» справляется, хоть его и сильно ведет по дороге-бездорожью. Ближе к пункту назначения начинает постанывать. Как добрались, чуть не закипел. Митя под капот, остальные сжимают кулачки. Шутки в дороге про трактор потускнели, до него очень, очень далеко.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Рисовалось разное. А вдруг ленобластное правительство чего-то не знает, и в Алёшиных Нивах обосновался какой-то тайный клуб, орден, секта? Вдруг мужичок-лесовичок всё ещё поддерживает село на своих согбенных плечах? Вздох разочарования искателей приключений отчетливо прозвучал как продолжение свиста каких-то болотных птиц.
Посреди «непоселка» навалена груда леса. Нижние бревна лежат так давно, что посерели и почти превратились в труху. Проваливаюсь по щиколотки в грязь, потом в воду. Уцелели столб под электросети и домишко, который, видимо, раньше был хлевом. Не уцелел, конечно, просто еще не успел окончательно осесть и сохраняет вид дома, то есть буквально топорщится среди ничего с большой буквы. Из следов человека пустые пачки от сигарет, брошенные на земле топливные фильтры. Фотограф грустно шутит: «Поселок уродливого типа. Очевидно, разговаривать здесь тебе не с кем».
Хтонь, тоска, мертвость и серое уныние прорываются из остатков строений. Визуально из того, что раньше было домами, можно вообразить штук, может, семь-восемь избушек. А ведь известно, что в лучшие 60-е годы здесь жили почти 200 человек. Значит, большая часть уже давно превратилась в перегной. Но всё же есть ещё те, кто помнит, какими были Алёшины Нивы.
«Для кого-то это точка на карте, а для меня и моих однокурсников — студенческая молодость, стройотряд «Аякс-82». Чудесные воспоминания. В те годы примерно половину (точно никто из нас не считал) населения посёлка составляли бывшие заключенные — местные или бывшие ленинградцы. Такая вот у нас была стройотрядовская романтика — до сих пор вспоминаем с самыми тёплыми чувствами. Эх, прощайте, любимые Алёшины Нивы... Помнить будем это место, пока мы живы», — такой комментарий под новостью об упразднении поселка оставил читатель «Фонтанки».
Леспромхоз в 40-х годах построил в этих местах узкоколейную железную дорогу, которая дала новую жизнь Алёшиным Нивам. Сайт «Архив о железной дороге» хранит воспоминания человека, который в сентябре 1999 года поехал в Бокситогорский район, чтобы прокатиться по узкоколейке.
«Вот что тогда было мной написано: 23 км — Алёшины Нивы — крайний пункт линии на Печнёвской ветке. Состав из тепловоза и приспособленной для перевозки пассажиров бортовой платформы со скамейками и без крыши — его называют «коробка», или «шаланда». В те же пункты грузовое движение (за лесом), отправление составов из Ефимовского обычно чуть позже пассажирских поездов, а прибытие обратно — на 2–3 часа раньше. По выходным дням никакого движения обычно нет. С декабря по март
Но есть и более красочные воспоминания. В 1976 году в поселок поехала группа студентов из Института кино и телевидения. Один из них сохранил свои впечатления на пленке. Судя по кадрам из ролика, жизнь в те годы била в Алёшиных Нивах ключом, хоть и вертелась исключительно вокруг леса и железной дороги — вот рабочие моменты, потом какой-то концерт, на досуге игра в футбол. Примечателен сюжет посвящения в бойцы стройотряда: по очереди молодые люди и юные барышни ползут через какой-то подземный лаз, потом каждому на лоб ставят печать и предлагают съесть с ложки что-то, судя по выражениям лиц, очень невкусное. Затем стройотрядовцев привязывают к бревну.
К сожалению, с автором видео к моменту выхода материала связаться не удалось. Сейчас Юрию за 70, и он нечасто бывает в соцсетях. Ролик его авторства мы можем опубликовать, только дав ссылку. А то, знаете ли, молодежь и в те времена бывала курящей.
Олег, у которого в Нивах жила бабушка, рассказал «Фонтанке», что студенты приезжали летом и в их задачи входил ремонт и поддержание жизни железной дороги. В поселке были клуб и магазин. «Как и во многих поселках, были бывшие сидельцы. Они жили и работали так же, как и все. Я пацаном общался со всеми, настоящие прекрасные люди», — вспоминает Олег. Нина Анатольевна солидарна — она помнит, как лет 40 назад ездила в Алёшины Нивы с мужем, который работал мотористом, ради клюквы и пейзажа. «Там было так красиво, невероятно. Таких поселков рядом больше нет. Но самое удивительное — какие добрые, открытые и красивые душой люди там жили», — рассказывает женщина и вспоминает пару, с которой подружилась. Он был украинцем, она то ли литовкой, то ли латышкой. Как их занесло на лесозаготовки в Бокситогорский район — не знает, тогда никто особо о подобном не спрашивал.
Ответ на вопрос о том, что привело Алёшины Нивы к упадку и запустению, Олегу видится простым — в те годы лес заготавливали ручным способом, а узкоколейка была единственной для него дорогой. Когда появились машины, нужда в тяжелом человеческом труде пропала. В 90-е железную дорогу начали разбирать и так потихоньку продали на металл. Нина Анатольевна добавляет, что работа действительно была очень непростой, да и жизнь в поселке, особенно зимой, тоже не была курортом. С близившимся развалом Союза, вспоминает женщина, у комбината начались проблемы, заказы на лес практически прекратились, и люди начали поселок покидать.
Путешествие в Алёшины Нивы повесило вопрос: если там, очевидно, десятилетиями не ступала нога местного жителя, то почему поселок официально стерли с карт только сейчас? Ответа два. Во-первых, был зарегистрированный житель. Как можно быть прописанным в том, чего уже нет, не особая загадка — штамп в паспорте аргумент напечатанный. Фактор номер два — закон. Буквально закон. Чтобы что-то упразднить, нужно собрать комиссию, опросить представителей общественности, свериться с реестрами и отправить документы в Законодательное собрание. Происходит это в Ленобласти, судя по открытым источникам, нечасто, раз в несколько лет. В том же Бокситогорском районе, население которого планомерно сокращалось с конца 2000-х, упразднили только одну деревню.
Маленький сюрприз в конце — регион, судя по опубликованным нормативным актам, еще не принял закон, который упраздняет Алёшины Нивы. Поэтому фактически поселок всё ещё жив, хоть и приговорен специальной комиссией. В конце концов, ведь кто-то впервые за неизвестно сколь долгие годы туда специально выехал из Петербурга. И очень рад, что вернулся. Больше никогда и вряд ли хоть кто-то.
Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»