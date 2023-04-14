В Ленобласти исчез поселок, в Алешины Нивы никому не надо

Поселок Алешины Нивы больше не числится в списках населенных пунктов Ленобласти. В нем никого и ничего нет.

Чиновники из Ленобласти приняли решение упразднить Алешины Нивы 14 апреля, пишет 47news. В нем давно никто не живет, последний человек снялся с регистрации в 2022 году. Кроме того, в поселке ни у кого нет недвижимости или земли, инфраструктура тоже отсутствует.