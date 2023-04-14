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    В Ленобласти исчез поселок, в Алешины Нивы никому не надо

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    12 комментариев

    Поселок Алешины Нивы больше не числится в списках населенных пунктов Ленобласти. В нем никого и ничего нет.

    Чиновники из Ленобласти приняли решение упразднить Алешины Нивы 14 апреля, пишет 47news. В нем давно никто не живет, последний человек снялся с регистрации в 2022 году. Кроме того, в поселке ни у кого нет недвижимости или земли, инфраструктура тоже отсутствует.

    Фото: Яндекс карты
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    Фото: Google карты
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    Поселок располагался больше чем в ста километрах от Бокситогорска, до ближайшей железнодорожной станции больше 30.

    Алешины Нивы появились на советских картах в 1950 году. Когда-то в нем было зарегистрировано почти 200 человек.

    Фото: Яндекс карты
    Фото: Google карты

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 11

    olla14 Апр 2023 в 21:19
    ну и отлично.
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