Кувырок каршеринга на Стачек убил человека. «Худой, маленький» парень был курсантом

ДТП с каршерингом на проспекте Стачек, около станции метро «Нарвская», оказалось смертельным. По данным «Фонтанки», погибший — курсант.
ДТП произошло 23 апреля в 21:43 у дома 5 по проспекту Стачек, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной версии, 20-летний житель Ростова-на-Дону за рулём каршерингового «Фольксвагена Поло», двигаясь от площади Стачек в сторону улицы Швецова, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень слева. Машина опрокинулась. Пассажир — 20-летний житель Ставропольского края — от полученных травм скончался на месте. Как стало известно «Фонтанке», он был курсантом Внутренних войск.
«Фонтанка» уже писала об этой аварии со ссылкой на очевидцев. «Водитель в порядке, пассажир в очень тяжелом состоянии был помещён в машину реанимации, далее судьба неизвестна», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидцев, всего в машине было три человека, пассажир получил ранения груди, горла и головы. «Изначально он дышал, мы когда машину перевернули, он даже дергался и пытался говорить, через 2 минуты он просто лежал. Пульс был, спустя минут 13 пульса уже не было, сказали несколько человек», — пишет Георгий. «Проезжала, видела парня… Худой, маленький… Подумала, ребёнок», — рассказывает Аида.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.