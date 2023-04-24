Крутить начало за пешеходным переходом. Очевидцы рассказали о пострадавшем пассажире каршеринга в ДТП на Стачек

Водитель каршерингового автомобиля не смог справиться с управлением на проспекте Стачек. У станции метро «Нарвская» машину закрутило, она перевернулась. Водитель цел, а вот у пассажира серьезные травмы.
После аварии пассажир оказался в машине реанимации, однако, его судьба неизвестна – травмы были тяжелыми. Об аварии, произошедшей поздним вечером 23 апреля, рассказали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
«Его начало крутить за пешеходным переходом», – рассказала участница группы Ольга. Она отметила, что автомобиль шел на довольно высокой скорости. В тот момент девушка как раз переходила проезжую часть и увидела, как «его начало мутузить».
Еще один очевидец и участник группы Андрей рассказал: «Ехал рядом с Обводного. Шерик шашковал». По его словам, проехав Нарвские ворота, водитель потерял управление. В момент аварии, по словам свидетеля, в машине находились три человека. На колеса автомобиль ставили очевидцы, они же вытаскивали тех, кто находился в салоне.
«Ехал с отцом, обогнала эта машина каршеринга. Ехал неадекватно и примерно через минуту видим картину как лежит мужик в крови, не шевелится и человек 10 переворачивают машину», – рассказал Кирилл. Он добавил, что помочь пострадавшему изначально оказывали медики проезжавшей мимо частной клиники.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Официальной информации об аварии пока нет.