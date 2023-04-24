    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, вос

    756мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.49eur89.35

    Крутить начало за пешеходным переходом. Очевидцы рассказали о пострадавшем пассажире каршеринга в ДТП на Стачек

    1019
    5 комментариев

    Водитель каршерингового автомобиля не смог справиться с управлением на проспекте Стачек. У станции метро «Нарвская» машину закрутило, она перевернулась. Водитель цел, а вот у пассажира серьезные травмы.

    После аварии пассажир оказался в машине реанимации, однако, его судьба неизвестна – травмы были тяжелыми. Об аварии, произошедшей поздним вечером 23 апреля, рассказали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Его начало крутить за пешеходным переходом», – рассказала участница группы Ольга. Она отметила, что автомобиль шел на довольно высокой скорости. В тот момент девушка как раз переходила проезжую часть и увидела, как «его начало мутузить».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Еще один очевидец и участник группы Андрей рассказал: «Ехал рядом с Обводного. Шерик шашковал». По его словам, проехав Нарвские ворота, водитель потерял управление. В момент аварии, по словам свидетеля, в машине находились три человека. На колеса автомобиль ставили очевидцы, они же вытаскивали тех, кто находился в салоне.

    «Ехал с отцом, обогнала эта машина каршеринга. Ехал неадекватно и примерно через минуту видим картину как лежит мужик в крови, не шевелится и человек 10 переворачивают машину», – рассказал Кирилл. Он добавил, что помочь пострадавшему изначально оказывали медики проезжавшей мимо частной клиники.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Официальной информации об аварии пока нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с перевертышемКаршеринг
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close