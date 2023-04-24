Крутить начало за пешеходным переходом. Очевидцы рассказали о пострадавшем пассажире каршеринга в ДТП на Стачек

Водитель каршерингового автомобиля не смог справиться с управлением на проспекте Стачек. У станции метро «Нарвская» машину закрутило, она перевернулась. Водитель цел, а вот у пассажира серьезные травмы.



После аварии пассажир оказался в машине реанимации, однако, его судьба неизвестна – травмы были тяжелыми. Об аварии, произошедшей поздним вечером 23 апреля, рассказали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Его начало крутить за пешеходным переходом», – рассказала участница группы Ольга. Она отметила, что автомобиль шел на довольно высокой скорости. В тот момент девушка как раз переходила проезжую часть и увидела, как «его начало мутузить».