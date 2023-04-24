Петербург стал первым городом РФ с мобильным интернетом во всех тоннелях метро

Петербург — первый в России город с мобильным интернетом на всех перегонах метрополитена. Связь давно есть в вестибюлях, на эскалаторах и платформах, а вот обеспечить ее в тоннелях смогли только сейчас. Эта задача требовала взвешенного технического решения и серьезных инвестиций.



Сегодня оператор Tele2 объявил о предоставлении клиентам надежной голосовой связи и мобильного интернета на всей территории метрополитена Петербурга.



Современную мобильную связь на скорости до 100 Мбит/с в тоннелях обеспечивает активная распределенная система (ADAS — Active Disctributed Antennas Systems). В рамках этой технологии оптический кабель соединяет модуль управления, находящийся в «сайт-отеле» на поверхности земли, с подземными радиомодулями и высокочастотным щелевым радиокабелем, протянутым вдоль перегонов метро. Система успешно обеспечивает стабильную работу голосовой связи и мобильного интернета в движущихся вагонах — как в стандартных условиях, так и в час пик.



Напомним, в сентябре 2022 года Tele2 запустила сеть в тоннелях 5-й «фиолетовой» линии, а также в тоннелях 3-й «зеленой» между станциями «Беговая», «Зенит» и «Приморская». На остальных ветках метро аналогичную ADAS-систему построили другие операторы. Компании обеспечили совместный доступ к инфраструктуре связи на всех ветках петербургской подземки.



В 2015 году Tele2 стал первым оператором, предоставившим абонентам доступ к 4G-интернету в вестибюлях и на платформах всех станций метрополитена Северной столицы.

ООО «Т2 Мобайл»

