Петербуржцы увидят работы Виктора Ильина — художника с мировым именем, но малоизвестного в России

Виктор Ильин — казахстанский и петербургский фотограф. Он родился в Челябинске, долгое время жил в Казахстане, а его карьера началась с международного фотосалона в испанском городе Реус в 1985 году, где представили его работы. Затем Ильин дебютировал в фотосалоне Пекина и его снимок получил бронзовую медаль. Также фотограф участвовал в российских фотосалонах, у него было четырнадцать персональных выставок.

Снимки, которые вы увидите на выставке в «Росфото», охватывают двадцать лет плодотворной работы. Организаторы делают акцент на том, что художественное видение мастера сформировали просторы Казахстана и Кыргызстана, поэтому на снимках узнаваемое «распахнутое» небо и такая же просторная земля. Фото Ильина можно назвать также кинематографичными и импрессионистичными: фигуры людей и портреты включены в окружающую среду так же, как в работах некоторых живописцев или режиссеров и операторов «новой волны». Организаторы полагают, что на петербургском ландшафте имя Ильина стоит особняком, при этом мастер не вполне известен в России. Так что у вас есть шанс познакомиться с его работами поближе.