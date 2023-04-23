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    Петербуржцы увидят работы Виктора Ильина — художника с мировым именем, но малоизвестного в России

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    Выставка «Земля и небо» в «Росфото» станет масштабной ретроспективой Виктора Ильина (1957 — 2017) — вы увидите сто четыре желатиносеребряных отпечатка, стиль которых можно условно обозначить как импрессионизм (или «новая волна») в фотографии.

    Фото: пресс-служба «Росфото»
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    Виктор Ильин — казахстанский и петербургский фотограф. Он родился в Челябинске, долгое время жил в Казахстане, а его карьера началась с международного фотосалона в испанском городе Реус в 1985 году, где представили его работы. Затем Ильин дебютировал в фотосалоне Пекина и его снимок получил бронзовую медаль. Также фотограф участвовал в российских фотосалонах, у него было четырнадцать персональных выставок.

    Снимки, которые вы увидите на выставке в «Росфото», охватывают двадцать лет плодотворной работы. Организаторы делают акцент на том, что художественное видение мастера сформировали просторы Казахстана и Кыргызстана, поэтому на снимках узнаваемое «распахнутое» небо и такая же просторная земля. Фото Ильина можно назвать также кинематографичными и импрессионистичными: фигуры людей и портреты включены в окружающую среду так же, как в работах некоторых живописцев или режиссеров и операторов «новой волны». Организаторы полагают, что на петербургском ландшафте имя Ильина стоит особняком, при этом мастер не вполне известен в России. Так что у вас есть шанс познакомиться с его работами поближе.

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    Выставка «Виктор Ильин. Земля и небо» пройдет на втором этаже Дворового корпуса «Росфото» с 26 апреля по 18 июня 2023 года. 12+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба «Росфото»

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