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    На М-10 машина разбилась до неузнаваемости и повредила столб

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    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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    Водитель седана оказался в больнице после серьезной аварии, произошедшей на 666-м километре трассы М-10.

    Авария произошла в девятом часу утра 23 апреля, сообщает 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Водитель BMW ехал в сторону Москвы и не смог справиться с управлением. Автомобиль врезался в опору освещения.

    На месте работала Аварийно-спасательная служба региона. Судя по опубликованным фотографиям с места аварии, БМВ получил серьезные повреждения: капот сильно смят, а удар был такой силы, что оказался поврежден не только автомобиль, но и столб.

    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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