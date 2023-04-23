На М-10 машина разбилась до неузнаваемости и повредила столб

Водитель седана оказался в больнице после серьезной аварии, произошедшей на 666-м километре трассы М-10.
Авария произошла в девятом часу утра 23 апреля, сообщает 47news со ссылкой на ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Водитель BMW ехал в сторону Москвы и не смог справиться с управлением. Автомобиль врезался в опору освещения.
На месте работала Аварийно-спасательная служба региона. Судя по опубликованным фотографиям с места аварии, БМВ получил серьезные повреждения: капот сильно смят, а удар был такой силы, что оказался поврежден не только автомобиль, но и столб.