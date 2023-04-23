Заподозрил в воровстве. В Коми юношу подозревают в незаконном лишении свободы подростка

Следователи разбираются в истории с незаконным лишением свободы подростка. Инцидент произошел неподалеку от лыжной базы в Сыктывкаре. Об этом 23 апреля сообщает региональное управление СК.
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Следователи разбираются в истории с незаконным лишением свободы подростка. Инцидент произошел неподалеку от лыжной базы в Сыктывкаре. Об этом 23 апреля сообщает региональное управление СК.
Подозреваемому
Уголовное дело возбуждено по
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