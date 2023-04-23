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    Заподозрил в воровстве. В Коми юношу подозревают в незаконном лишении свободы подростка

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    8 комментариев

    Следователи разбираются в истории с незаконным лишением свободы подростка. Инцидент произошел неподалеку от лыжной базы в Сыктывкаре. Об этом 23 апреля сообщает региональное управление СК.

    Подозреваемому 18 лет. По версии следствия, 20 апреля юноша предъявил 13-летнему подростку претензии за присвоение чужого имущества. За словами последовали кулаки, а затем и наручники. Мальчишка оказался пристегнут к турнику, тем самым незаконно лишен свободы.

    Уголовное дело возбуждено по 127 статье Уголовного кодекса. Сейчас юноша задержан, ему предъявлено обвинение. СК отмечает, что в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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    Комментарии 8

    Гость23 Апр 2023 в 12:13
    И за это срок?
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