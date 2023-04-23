Заподозрил в воровстве. В Коми юношу подозревают в незаконном лишении свободы подростка

Следователи разбираются в истории с незаконным лишением свободы подростка. Инцидент произошел неподалеку от лыжной базы в Сыктывкаре. Об этом 23 апреля сообщает региональное управление СК.



Подозреваемому 18 лет . По версии следствия, 20 апреля юноша предъявил 13-летнему подростку претензии за присвоение чужого имущества. За словами последовали кулаки, а затем и наручники. Мальчишка оказался пристегнут к турнику, тем самым незаконно лишен свободы.