Куда можно поехать без визы и как получить шенген? Подробный гид

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Всё еще думаете, куда поехать на майские? Или уже планируете летний отдых? Хоть некоторые государства и ввели ограничения для россиян, наши туристы всё еще могут отправиться в страны шенгенской зоны и посетить без визы десятки мест без по всему миру. Как это сделать, рассказывают коллеги «Вокруг света» и НГС.



Где проще всего получить шенгенскую визу С прошлого года ситуация с шенгенскими визами меняется постоянно. Сейчас их выдают Испания, Франция, Германия, Исландия, Словения, Швеция, Австрия, Венгрия, Греция, Швейцария, Португалия и Хорватия, которая с начала этого года тоже присоединилась к Шенгенской зоне.



Туристы отмечают, что многократные визы чаще всего выдают консульства Испании, Франции и Италии. Австрия, Венгрия, Словения и Греция по большей части оформляют визы только на время поездки.

Консульства Германии, Словении и Мальты предъявляют особые требования к страховке: она должна быть выдана европейской страховой компанией. Но это лишь статистика - для каждого отдельного случая решение по выдаче визы и ее формату будет индивидуальным.



Испания Сколько делают визу: до 45 дней с момента подачи документов.

Стоимость: 80 евро для взрослых и 40 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Нюансы: подача возможна только лично либо ближайшим родственником с оригиналом подтверждения родства.

Для туристической визы необходим стандартный набор документов, включающий оригинал и копию загранпаспорта, заполненную анкету, две цветные фотографии, оригиналы и копии других действующих и аннулированных загранпаспортов, копии всех страниц общегражданского паспорта, подтверждение размещения на весь период пребывания, полис медицинского страхования, бронь авиабилетов, справка с работы и финансовые гарантии. Требуется иметь на счету 108 евро на человека за каждый день пребывания.



Франция Сколько делают визу: до 45 дней с момента подачи документов.

Стоимость: 80 евро.

Нюансы: требуется стандартный набор документов. Подать документы можно лично в визовом центре Франции, однако записаться на подачу документов довольно сложно из-за ажиотажа.

Многократные визы чаще всего выдают консульства Испании, Франции и Италии Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Германия Сколько делают визу: от 10 до 45 дней.

Стоимость: 80 евро.

Нюансы: требования для подачи документов в визовый центр Германии недавно ужесточились. Выписки из российских филиалов европейских банков больше не подходят. Теперь, чтобы показать финансовые гарантии, нужно предоставить выписку из банка, действующего в ЕС. В самой выписке должна быть текущая сумма на счете и движение средств за последние три месяца.

Для поездки по приглашению расходы может взять на себя приглашающая сторона. В этом случае выписка из банка не понадобится, но необходимо прислать оригинал приглашения в Россию.



Хорватия Сколько делают визу: до 45 дней.

Стоимость: 80 евро.

Нюансы: с начала 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне. Соответственно, в страну больше нельзя попасть по национальным визам Болгарии, Кипра и Румынии, но зато теперь через нее можно оформить шенген.

Сейчас подать документы можно в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Хабаровске. Для записи нужно обязательно заполнить онлайн-анкету на сайте Министерства иностранных дел Хорватии. Медицинская страховка должна покрывать Шенген или «весь мир».

C начала 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Италия Сколько делают визу: до 45 дней.

Стоимость: 80 евро.

Нюансы: для консульства Италии очень важна визовая история заявителя, особенно в части корректно отъезженного «итальянского Шенгена». Кроме того, при рассмотрении документов большое значение придается финансовым гарантиям гражданина. И чем больше денежных средств на счетах у заявителя, тем больше шансов на одобрение и на более длительную визу.

Сейчас подать документы можно в Москве, Петербурге, Архангельске и Краснодаре.

Куда можно без визы, но с загранпаспортом В Европе: в Боснию и Герцеговину, Молдову, Турцию, Сербию, Черногорию.



Во все эти страны россияне могут въехать без визы, но советуем заранее проверить требования конкретного государства к сроку действия вашего загранпаспорта. К примеру, для поездки в Турцию минимальный срок действия документа — 120 дней с момента въезда.

В Азии: в Азербайджан, Бахрейн, Вьетнам, Грузию, Израиль, Индонезию, Иорданию, Катар, Малайзию, Мальдивы, Монголию, Мьянму, Непал, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланку, Южную Корею.

В некоторых из этих стран визу ставят в загранпаспорт уже по прибытии в аэропорт. Но сотрудники миграционных служб могут потребовать у вас показать подтверждение бронирования гостиницы, обратный авиабилет, полис медицинского страхования. В ряде стран визы платные. Если собираетесь в Южную Корею, придется заранее получить электронное разрешение на въезд. Так что внимательно читайте условия для туристов.



В Северной Америке: на Багамские острова, в Барбадос, Доминику, Доминиканскую республику, Коста-Рику, Кубу, Мексику, Панаму, Сальвадор и Ямайку.

Если планируете поездку в Мексику, вам нужно заранее получить электронное разрешение на въезд.

В Южной Америке: без визы пускают в Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор.

В Африке: можно уехать в Ботсвану, Египет, Маврикий, Мадагаскар, Марокко, Намибию, на Сейшельские острова, в Тунис и в ЮАР. При поездке в некоторые страны придется получить платную визу по прибытии, а если собираетесь на Сейшелы — заранее оформить разрешение на въезд.



В какие страны можно поехать без загранпаспорта и что там делать Белоруссия Самый простой, очевидный и дешевый способ побывать в другой стране без загранпаспорта. Туристических возможностей в соседней стране достаточно на любой вкус. Для сити-туризма отлично подойдет Минск: можно прогуляться по Троицкому предместью, подняться на смотровую площадку библиотеки, съездить к «Минскому морю».

Минск идеально подойдет для сити-туризма Фото: Adobe Stock Троицкое предместье — исторический район Минска на берегу реки Свислочь Фото: Adobe Stock Неподалеку от города находится «Минское море» — Заславское водохранилище Фото: Главное управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета Мирский замок внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Adobe Stock В Белоруссии много прекрасных озер Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Для активного отпуска есть многочисленные всесезонные курорты с летними развлечениями. Для отдыха с заботой о себе подойдут знаменитые белорусские санатории. Ценители истории с удовольствием побывают в Мирском и Несвижском замках. Брестская крепость, величественные зубры в Беловежской пуще, голубые озера, покорившие соцсети, — вариантов множество. Казахстан Алматы Чаще всего знакомство с Казахстаном начинают в Алматы и окрестностях. Горнолыжный курорт Шымбулак и высокогорный каток Медео особенно популярны зимой, но и в летнее время туда приезжают туристы — как минимум за отличными видами и свежим воздухом. В нескольких часах езды от города находятся живописное ущелье — Чарынский каньон, горное озеро Каинды с «затонувшим» лесом.

Чарынский каньон находится в нескольких часах езды от Алматы Фото: Adobe Stock Озеро Каинды называют затонувшим лесом Фото: Adobe Stock Дорога на горнолыжный курорт Шымбулак особенно красива летом Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Астана Столица удивит современными достопримечательностями: башней Байтерек со смотровой площадкой, гигантским шатром Хан-Шатыр, попавшим в книгу рекордов (там даже есть собственный пляж), уютной застройкой правого берега — практически музея под открытым небом.

На башне Байтерек есть смотровая площадка Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Актау В последние пару лет популярность среди российских туристов набирает курорт на Каспийском море Актау — в его пятизвездочный сетевой отель с собственным аквапарком даже есть организованные туры в летнее время. В самом Актау достопримечательностей не так много, так как город построен с нуля в советское время. Интересны жилой дом с функцией маяка, покрашенный в типичную для маяков бело-красную полоску, скальная тропа — променад вдоль побережья, прогулочная набережная с арт-объектами.

Актау находится на побережье Каспийского моря Фото: Adobe Stock В нескольких часах езды от Актау — урочище Босжира Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Но самое красивое открывается тем туристам, которые выезжают из Актау и отправляются на экскурсии по полуострову Мангистау. С лучшими видами познакомятся те, кто приедет к урочищу Босжира, — там скалы самых разных форм складываются в совершенно космические пейзажи. Красивые фото получаются также на холмах Кызылкуп (в народе прозванных «тирамису» за свою «слоеность») и у горы Бокты, которая изображена на купюре в 1000 тенге.



Армения В Армению, которая с Россией не граничит, можно попасть по российскому паспорту только на самолете. Кстати, въезжать именно так — предпочтительный вариант для тех, кто в будущем хотел бы посетить Азербайджан.

В Ереван приезжают гулять по «розовому городу», смотреть на окрестности и Арарат с высоты Каскада, любоваться поющими фонтанами, а в июне — еще и поучаствовать в винном фестивале. В Гюмри — гулять по улочкам древнего города и узнавать историю. В городе до сих пор ощутимы последствия разрушительного землетрясения 1988 года.

Татевский монастырь — обязательное для посещения место в Армении Фото: Adobe Stock В Ереване тоже есть, на что посмотреть Фото: Adobe Stock Из столицы Армении можно любоваться Араратом Фото: Adobe Stock Озеро Севан называют «Армянским морем» Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Обязательно для посещения и «армянское море» Севан, и канатная дорога, ведущая к Татевскому монастырю. Кыргызстан Пожалуй, главная причина поехать сюда — удивительная природа. Знаменитое озеро Иссык-Куль очень популярно среди туристов, а на берегах немало санаториев, так что в отпуске можно совместить оздоровительные процедуры с красивыми видами на озеро и Тянь-Шань.

Главная причина поехать в Кыргызстан — удивительная природа Фото: Adobe Stock Озеро Иссык-Куль — седьмое по глубине в мире Фото: Adobe Stock В Бишкеке есть интересные монументы и мечети Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Ценителям сити-туризма будет интересен Бишкек, где гуляют по центральной площади Ала-Тоо, рассматривают монументы и мечети, присматриваются к сувенирам на рынках и ездят за город, чтобы увидеть башню Бурана. Поездку в Бишкек и к озеру Иссык-Куль вполне можно совместить.

Абхазия Черноморские курорты, кавказские легенды, красивейшее озеро Рица, Гагрская колоннада, Новоафонская пещера, альпийские луга.

В Абхазии — черноморские курорты Фото: Adobe Stock Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Варианты отдыха в Абхазии есть и для любителей полежать на пляже, и для тех, кто хочет созерцать и фотографировать красоту, и для ценителей искусства, и для поклонников подземного туризма.