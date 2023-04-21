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    Задолжал больше 100 рублей — жди письмо. Фонд капремонта снова собрался за своими деньгами

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    Петербуржцы с 21 апреля начнут получать уведомления о задолженности по взносам на капремонт. Всего их разошлют 450 тысяч.

    Как сообщает жилком, письма отправят тем, у кого сумма долга превышает 100 рублей. Само уведомление носит информационный характер, оно не является досудебной претензией, но позволит понять состояние своего лицевого счета.

    Напомним, ранее фонд начал сверять свои базы с Росреестром, из-за чего в 45 тысяч счетов внесли изменения. Это не первые долговые письма, которые он отправляет горожанам. Ранее подобную акцию фонд провел по истечении так называемой долговой амнистии, в ходе которой абонентам предлагалось расплатиться с долгами без пеней. Кроме того, рассылали и досудебные претензии тем, у кого долг выше 5 тысяч.

    Сейчас общая задолженность петербуржцев по фонду капремонта составляет порядка 5 млрд рублей. Подробнее о том, как она образовалась, читайте в материале «Фонтанки».

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