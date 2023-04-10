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    Фонд капремонта сверяет данные с Росреестром. Иногда так появляется задолженность

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    Петербургский фонд капремонта домов сверяет свою базу с данными Росреестра. Из-за расхождений могут появляться долги у абонента.

    Как рассказал фонд 10 апреля, часто обнаруживаются несоответствия по площади квартиры или по форме собственности на нее. «Граждане не подавали в Фонд данные о переходе собственности из государственной в частную, и сейчас мы выполняем перерасчёт за предыдущие месяцы и годы, чтобы привести начисления в соответствие с реальным положением», — приводят пример в пресс-службе.

    По данным фонда, на данный момент обработано 134 тысячи счетов, и изменения внесены более чем в 45 тысяч. В 4 600 из них изменения произошли в пользу собственника.

    «При получении квитанции с перерасчётом в Фонде рекомендуют проверить баланс в личном кабинете на сайте: https://lk.fkr-spb.ru/user#/home, а также обратиться за пояснениями через портал: https://lk.fkr-spb.ru/questions/ask. Официальный ответ придет в течение 30 календарных дней на электронную почту», — сообщает регоператор.

    Ранее фонд сообщил, что теперь в квитанциях отображается полный объем набежавших пеней. При этом он рассчитан примерно, исходя из формулы, будто абонент оплатил долги в последний день предыдущего расчетного периода. Объяснение читайте на «Фонтанке».

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