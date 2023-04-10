Фонд капремонта сверяет данные с Росреестром. Иногда так появляется задолженность

Петербургский фонд капремонта домов сверяет свою базу с данными Росреестра. Из-за расхождений могут появляться долги у абонента.



Как рассказал фонд 10 апреля, часто обнаруживаются несоответствия по площади квартиры или по форме собственности на нее. «Граждане не подавали в Фонд данные о переходе собственности из государственной в частную, и сейчас мы выполняем перерасчёт за предыдущие месяцы и годы, чтобы привести начисления в соответствие с реальным положением», — приводят пример в пресс-службе.



По данным фонда, на данный момент обработано 134 тысячи счетов, и изменения внесены более чем в 45 тысяч. В 4 600 из них изменения произошли в пользу собственника.

