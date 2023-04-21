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    В ВМС Дании рассказали о неком подводном аппарате для подрыва «Северных потоков»

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    Устроившие подрыв «Северных потоков» диверсанты должны были иметь доступ к подводному аппарату. Об этом 21 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из самых опытных дайверов ВМС Дании.

    «Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы», — сказал собеседник издания.

    По его словам, для диверсантов было тяжелой задачей найти трубопроводы под водой без технологии слежения или точных координат, а затем транспортировать и установить взрывчатые вещества. В ВМС Дании, утверждает Bloomberg, согласны с такой оценкой.


    Диверсия на газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошла в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что к подрыву «Северных потоков» причастны англосаксы. Он также отметил, что произошедшее — это акт международного терроризма.

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    Северные потоки
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