В ВМС Дании рассказали о неком подводном аппарате для подрыва «Северных потоков»

Устроившие подрыв «Северных потоков» диверсанты должны были иметь доступ к подводному аппарату. Об этом 21 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из самых опытных дайверов ВМС Дании.

«Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы», — сказал собеседник издания.

По его словам, для диверсантов было тяжелой задачей найти трубопроводы под водой без технологии слежения или точных координат, а затем транспортировать и установить взрывчатые вещества. В ВМС Дании, утверждает Bloomberg, согласны с такой оценкой.