В ВМС Дании рассказали о неком подводном аппарате для подрыва «Северных потоков»

Устроившие подрыв «Северных потоков» диверсанты должны были иметь доступ к подводному аппарату. Об этом 21 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из самых опытных дайверов ВМС Дании.
«Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы», — сказал собеседник издания.
По его словам, для диверсантов было тяжелой задачей найти трубопроводы под водой без технологии слежения или точных координат, а затем транспортировать и установить взрывчатые вещества. В ВМС Дании, утверждает Bloomberg, согласны с такой оценкой.
Диверсия на газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошла в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что к подрыву «Северных потоков» причастны англосаксы. Он также отметил, что произошедшее — это акт международного терроризма.