Медведев провел совещание по набору контрактников и поинтересовался показателями

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по доукомплектованию ВС РФ контрактниками. Он рассказал, что хотел бы услышать доклады по показателям от глав регионов. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.

«Какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть <...> какие-то проблемы. И какие-то решения принимаются», — сказал Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, необходимо уделять внимание эффективным решениям и практикам. «Они есть, собственно, и результаты разные об этом говорят», — добавил он.