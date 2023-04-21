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    В Петербурге пройдёт выставка современного российского дизайна

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    В пространстве RASKROI вы увидите плакаты, видеоработы и книги студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Обещают погружение в «молодой дизайн» с мастер-классами, презентациями программ бакалавриата и магистратуры, встречами с состоявшимися дизайнерами. Вход свободный.

    Фото: spb.hse.ru
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    На выставке «Дизайн-триатлон. Плакат. Книга. Видео» организаторы покажут «полную творческую свободу молодых дизайнеров» — студентов первого курса. Фишкой проекта станет свободная экспозиция книг — их можно будет листать и рассматривать. Руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Митя Харшак обращает внимание на то, что плакат — «самый фестивальный, в профессиональном понимании самый свободный и раскрепощенный жанр графического дизайна». Харшак также отмечает, что в плакате находят воплощение самые яркие графические идеи студентов.

    23 апреля состоится День дизайна НИУ ВШЭ и открытие выставка «Дизайн-триатлон. Плакат. Книга. Видео», которая будет доступна по 20 мая 2023 в пространстве RASKROI на Казанской, 25. Подробное расписание и регистрация на сайте. 12+

    Анастасия Семенович

    Фото: spb.hse.ru

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