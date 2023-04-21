Связал, запер и ушел. Трагедия в отеле на Академика Павлова обрастает странными подробностями

Полиция Петроградского района установила личность мужчины, тело которого нашли в отеле на улице Академика Павлова.



Погибший оказался 51-летним частным детективом, стало известно «Фонтанке» 21 апреля.



По предварительной информации, в отель он заселился накануне. В нем же с декабря 2022 года жила его бывшая жена — 46-летняя косметолог. Женщина якобы скрывала от него свое местоположение после развода.



Накануне около девяти вечера она собиралась зайти в номер, когда её туда втолкнул бывший муж. Он, по предварительной информации, заклеил ей скотчем руки, ноги и рот, после чего якобы молча ушел и запер дверь. Женщина смогла освободиться и через балкон перебралась в соседний номер, а потом добралась до администратора. Последний вызвал полицию.

