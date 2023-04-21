Связал, запер и ушел. Трагедия в отеле на Академика Павлова обрастает странными подробностями

Полиция Петроградского района установила личность мужчины, тело которого нашли в отеле на улице Академика Павлова.
Погибший оказался 51-летним частным детективом, стало известно «Фонтанке» 21 апреля.
По предварительной информации, в отель он заселился накануне. В нем же с декабря 2022 года жила его бывшая жена —
Накануне около девяти вечера она собиралась зайти в номер, когда её туда втолкнул бывший муж. Он, по предварительной информации, заклеил ей скотчем руки, ноги и рот, после чего якобы молча ушел и запер дверь. Женщина смогла освободиться и через балкон перебралась в соседний номер, а потом добралась до администратора. Последний вызвал полицию.
Мужчину в отеле нашли только после девяти часов. Он лежал на кровати в другом номере, дверь в который была открыта. Рядом с ним лежало охотничье ружье, на него зарегистрированное. Мужчина был мертв.
О ЧП в гостинице стало известно накануне около десяти вечера.