Женщина со связанными руками и мертвый мужчина. Семейная трагедия в петербургской гостинице

Полиция и СК Петроградского района Петербурга устанавливает обстоятельства трагедии, которая произошла в гостинице на улице Академика Павлова. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля .



Женщина со связанными руками прибежала на ресепшен заведения накануне около одиннадцати вечера. Она, по предварительной информации, сообщила, что сбежала от мужа в отель, но он нашел ее и якобы сейчас пытается совершить самоубийство.



Когда персонал зашел в номер, то нашел там мертвого мужчину и рядом — оружие. Проводится проверка.

