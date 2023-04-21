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    Женщина со связанными руками и мертвый мужчина. Семейная трагедия в петербургской гостинице

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    Полиция и СК Петроградского района Петербурга устанавливает обстоятельства трагедии, которая произошла в гостинице на улице Академика Павлова. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 апреля.

    Женщина со связанными руками прибежала на ресепшен заведения накануне около одиннадцати вечера. Она, по предварительной информации, сообщила, что сбежала от мужа в отель, но он нашел ее и якобы сейчас пытается совершить самоубийство.

    Когда персонал зашел в номер, то нашел там мертвого мужчину и рядом — оружие. Проводится проверка.

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