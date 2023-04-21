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Предлагаем в целях культурного познания и любопытства подумать, что именно могли означать старинные русские ругательства. Их начерпали из словаря Даля наши коллеги из Maxim.
Луди́ла — это кто такой?
А теперь скажите, кого называли куёлдой?
Вопрос посложнее. Как на современный перевести «некуре́й»?
Передышка. Нёха — это, конечно...
«Он настоящий елдыга!» Про кого так говорили?
А жи́здора тогда кто?
Вы наверняка слышали, но не догадывались, что это значит. Пы́ня — это у нас...
А теперь подумайте над значением слова «мухоблу́д». Предупреждаем: это не так просто, как кажется.
Огу́да — это же...
Продолжаем. Кого называли расщеко́лдой?
А вот урю́па — это кто?
Ну и последнее. Что за слово «тарты́га?»
Тест про старинные русские ругательства: угадайте, что означали эти 12 слов
Вам было бы, о чем поговорить с предками!