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    Тест про старинные русские ругательства: угадайте, что означали эти 12 слов

    От мухоблуда до лудилы.

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    Иллюстрация: Петр Кончаловский. В трактире
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    Предлагаем в целях культурного познания и любопытства подумать, что именно могли означать старинные русские ругательства. Их начерпали из словаря Даля наши коллеги из Maxim.

    Луди́ла — это кто такой?

    А теперь скажите, кого называли куёлдой?

    Вопрос посложнее. Как на современный перевести «некуре́й»?

    Передышка. Нёха — это, конечно...

    «Он настоящий елдыга!» Про кого так говорили?

    А жи́здора тогда кто?

    Вы наверняка слышали, но не догадывались, что это значит. Пы́ня — это у нас...

    А теперь подумайте над значением слова «мухоблу́д». Предупреждаем: это не так просто, как кажется.

    Огу́да — это же...

    Продолжаем. Кого называли расщеко́лдой?

    А вот урю́па — это кто?

    Ну и последнее. Что за слово «тарты́га?»

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    Тест про старинные русские ругательства: угадайте, что означали эти 12 слов

    Вам было бы, о чем поговорить с предками!

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    Иллюстрация: Петр Кончаловский. В трактире

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