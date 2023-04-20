«С детьми в драку лезет, это нормально?» На Парнасе мамы устроили потасовку из-за качелей на детской площадке

На Парнасе разгорелся нешуточный конфликт между женщинами, которые якобы не поделили качели на детской площадке. Как рассказала «Фонтанке» 20 апреля читательница, дело дошло до драки.



По словам петербурженки, она гуляла с новорожденным ребенком в коляске и трехлетней дочкой во дворе ЖК «Северная Долина». Она утверждает, что качалась на качелях, ожидая дочь, и вдруг к ней подошли две женщины — одна попросила освободить место для ее ребенка. Наша собеседница сказала, что спросит дочь и уступит место, если та не будет качаться.