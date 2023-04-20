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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    «С детьми в драку лезет, это нормально?» На Парнасе мамы устроили потасовку из-за качелей на детской площадке

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    106 комментариев

    На Парнасе разгорелся нешуточный конфликт между женщинами, которые якобы не поделили качели на детской площадке. Как рассказала «Фонтанке» 20 апреля читательница, дело дошло до драки.

    По словам петербурженки, она гуляла с новорожденным ребенком в коляске и трехлетней дочкой во дворе ЖК «Северная Долина». Она утверждает, что качалась на качелях, ожидая дочь, и вдруг к ней подошли две женщины — одна попросила освободить место для ее ребенка. Наша собеседница сказала, что спросит дочь и уступит место, если та не будет качаться.

    читательница «Фонтанки»

    «Начались оскорбления: что я корова, что не имею права качаться, это только для детей, в таком духе. Одна снимала меня, я тоже стала снимать… Одна начала кидаться, выбила у меня телефон из рук, разбила экран. Вторая ногами пиналась, матом орала, причем у нее маленький ребенок. Одному семь лет, старшему, второй — совсем маленький, на руках. Она его под мышку и лезет в драку. Мою дочь довела, дочь ревет», — рассказывает читательница.

    читательница «Фонтанки»

    Она уточняет, что ее оппонентку пытались успокоить и другие женщины на площадке. По словам женщины, обидчицы поцарапали ей руку и пытались снять шапку. Живут они, судя по всему, в том же дворе. Женщина собирается писать заявление в полицию.

    Недетские стычки на детских площадках в Петербурге не редкость. Как писала «Фонтанка», летом 2021-го женщина пустила в ход перцовый баллончик, когда подростки прогнали ее сына с карусели в Пушкинском районе. В Московском районе женщины устроили драку, поводом которой стал ребенок на самокате. Широкий резонанс получила история с женщиной, которая советовала детям-аутистам «шуровать» с площадки в ЖК «Балтийская жемчужина», но Следственный комитет не нашел повода для возбуждения дела.

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    Комментарии 106

    Гость20 Апр 2023 в 16:01
    Фу, какие несексуальные
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