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В Петербурге новый скандал на детской площадке: многодетная мать с перцовым баллончиком против подростков

Женщина применила баллончик против школьников в Петербурге

Следственный комитет и прокуратура разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошёл в Пушкинском районе Петербурга. Карусель не поделили подростки и шестилетка, на помощь пришла мама.

О доследственной проверке случившегося на Колпинском шоссе, 36/1, 30 июля сообщает СК по Петербургу. Ход и результаты поставила на контроль прокуратура Пушкинского района.

По информации «Фонтанки», накануне около восьми часов вечера неспокойно было на детской площадке: 38-летняя женщина залила перцем двух школьников 13 и 14 лет. Прибывшим на место полицейским она объяснила, что подростки прогнали с карусели её шестилетнего сына. Многодетная мать молчать не стала, дети — тоже. Она настаивает, что подростки были неугомонны и вели себя так, что пришлось защищаться. В полицейском главке уточнили, что из отдела женщина ушла с протоколом о мелком хулиганстве.

Фото: Прокуратура Петербурга
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Дальнейшей проверкой занимается СК. Сотрудники этого ведомства также продолжают искать состав для уголовного дела в скандале, который устроила бабушка 4-летней внучки, увидевшая на детской площадке ЖК «Балтийская жемчужина» детей-аутистов.

Словесными рамками не ограничилась ссора в Московском районе Петербурга. Там дрались женщины после того, как ребёнок одной, катаясь на самокате, зацепил другую.

Фото: Прокуратура Петербурга

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Комментарии (15)

Zloi_prohozhiy
да однозначно там петушастые подростки конфликт начали. Еще мало в ответ получили.
Тетка молодец.
AndrewBarsik
Всё правильно: РосГвардия и Следственный комитет нас защищают от злых студентов, коварно бросающихся пластмассовыми стаканчиками; РосКомНадзор - от гадких блоггеров, ругающих бункерных паразитов, а от всякой мелкой уголовной шушары и хулиганья граждане и сами могут отбиться.
Владислав М
На видео чётко видно, что подростки сами подходили к женщине разжигая конфликт и нецензурно выражались в её адрес. Почему полиция не составила протоколы в отношении подростков по 20.1?
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