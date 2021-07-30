По информации «Фонтанки», накануне около восьми часов вечера неспокойно было на детской площадке: 38-летняя женщина залила перцем двух школьников 13 и 14 лет. Прибывшим на место полицейским она объяснила, что подростки прогнали с карусели её шестилетнего сына. Многодетная мать молчать не стала, дети — тоже. Она настаивает, что подростки были неугомонны и вели себя так, что пришлось защищаться. В полицейском главке уточнили, что из отдела женщина ушла с протоколом о мелком хулиганстве.

О доследственной проверке случившегося на Колпинском шоссе, 36/1, 30 июля сообщает СК по Петербургу. Ход и результаты поставила на контроль прокуратура Пушкинского района.

Дальнейшей проверкой занимается СК. Сотрудники этого ведомства также продолжают искать состав для уголовного дела в скандале, который устроила бабушка 4-летней внучки, увидевшая на детской площадке ЖК «Балтийская жемчужина» детей-аутистов.

Словесными рамками не ограничилась ссора в Московском районе Петербурга. Там дрались женщины после того, как ребёнок одной, катаясь на самокате, зацепил другую.

