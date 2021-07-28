По данным «Фонтанки», началось всё действительно после наезда самоката. Но вот кто из женщин пострадал в драке больше, ещё будет установлено. 49-летняя участница получила перелом носа, 36-летняя мать — перелом руки.

Фото последствий конфликта появилось у « Мегаполиса » 28 июля. Снимок впечатляет — женщина в возрасте стоит вся в крови. Дочь пострадавшей утверждает, что на её маму напали. Сделала это мать ребёнка, который на самокате врезался в женщину, а та машинально выставила руки вперёд и оттолкнула малыша, за что и получила самокатом по голове.

Петербурженка Наталья стала свидетельницей драки. Она настаивает на том, что никаким нападением это не было.

«Обычная женская ругань, поводом был маленький ребёнок на детском самокате, переросла в жуткую драку! Пожилая женщина в крови сама лезла в драку! Так что виноваты обе. Могли просто поругаться и разойтись, но на самом деле дрались они друг с другом», — написала она.

Девушка пояснила, что не видела начало конфликта, подошла уже в разгар боя.

«Как я поняла, ребёнок на самокате, переходя дорогу с матерью, врезался в женщину, которая шла с мешками из «О'кея». Никаких травм не было у женщины пожилой, видимо ребёнок просто толкнул. Потом у женщин началась ссора и попытка драки. Дрались обе! Не было там нападения. Травму получила женщина пожилая, когда сама набросилась на мать ребёнка с кулаками и та, видимо, защищаясь в драке, дала ей по голове телефоном. Дрались они усиленно, так что травмы ожидаемы», — подвела итоги свидетельница женской потасовки.