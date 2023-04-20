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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Уличному музыканту отказали в проведении концерта: место из перечня Смольного не получило согласование КГИОП

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    Петербурженка подала заявку на проведение концерта «Дуэта Кавер-Солнце» в парке Победы у пруда Очки, который есть в перечне мест для выступления уличных музыкантов. Но получила отказ от администрации Московского района. Чиновники объяснили: точка не согласована с комитетом по охране памятников.

    Татьяна 20 апреля рассказала «Фонтанке», что 16 апреля направила заявление через сайт «Культура Петербурга» на выступление 9 мая у метро Парк Победы, парки «Очки», с 18 до 21 часов. «19 апреля я получила любопытную обратную связь. Мне прислали официальное письмо, что нам в выступлении отказано, так как город не согласовал точку с комитетом по охране культурного наследия», — рассказала она.

    В ответе районной администрации (есть в распоряжении редакции) говорится, что принято решение отказать, так как заявка предусматривает использование звукоусиливающей аппаратуры, а точка будет удалена из перечня мест, где допускаются концерты с использованием звукоусиления и с игрой на ударных инструментах, «по причине отсутствия согласования комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников» (КГИОП).

    Петербурженка также сообщила, что подала еще две заявки на выступления: на Дворцовой пощади и на проспекте Большевиков у метро. Она пояснила, что пока не получила официальных ответов по этим двум заявкам, но исходят из информации с сайта «Культура Петербурга», Дворцовую для выступления Татьяне не согласовали, а на второй точке дуэт стоит в расписании.

    Редакция попросила комитет по охране памятников и комитет по культуре прокомментировать ситуацию.

    Заксобрание Петербурга в конце декабря 2022 года приняло законопроект губернатора об уличных музыкантах. В феврале Смольный пояснял, как будут согласовываться концерты и выставки на свежем воздухе. А затем администрации районов начали публиковать списки мест, где разрешено проводить концерты. Места подразделяются на «тихие», где нельзя использовать звукоусиление и играть на ударных, «умеренные», где можно использовать звукоусиление мощностью до 500 Вт, и «громкие» — там можно использовать аппаратуру мощностью более 500 Вт. В двух последних разрешено играть на ударных.

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