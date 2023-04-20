Уличному музыканту отказали в проведении концерта: место из перечня Смольного не получило согласование КГИОП

Петербурженка подала заявку на проведение концерта «Дуэта Кавер-Солнце» в парке Победы у пруда Очки, который есть в перечне мест для выступления уличных музыкантов. Но получила отказ от администрации Московского района. Чиновники объяснили: точка не согласована с комитетом по охране памятников.



Татьяна 20 апреля рассказала «Фонтанке», что 16 апреля направила заявление через сайт «Культура Петербурга» на выступление 9 мая у метро Парк Победы, парки «Очки», с 18 до 21 часов. «19 апреля я получила любопытную обратную связь. Мне прислали официальное письмо, что нам в выступлении отказано, так как город не согласовал точку с комитетом по охране культурного наследия», — рассказала она.

