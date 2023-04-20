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    Не усидел в бизнес-классе: житель Петербурга бегал полуголым в самолете из Пхукета

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    Житель Петербурга устроил дебош по дороге домой из Таиланда — прямо в самолете. Его задержали транспортные полицейские Красноярска прямо в аэропорту. Об этом 20 апреля сообщает NGS24 со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СФО.

    Фото: NGS24.RU — Новости Красноярска
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    43-летний пассажир бизнес-класса повел себя неадекватно во время полёта из Пхукета в Красноярск. Он бегал по салону полуголым, отказывался выполнять приказы командира судна, матерился и требовал специальной еды.

    «Ты чё, хочешь мне сказать, что я не буду летать в бизнес-классе?» — говорит мужчина на видео и требует принести ему фруктов.

    Управление на транспорте МВД

    Нарушителя порядка доставили в дежурную часть, медосвидетельствование выявило у него лёгкую степень алкогольного опьянения. Он заявил полиции, что не понимает, за что его задержали.

    — А почему вы были без верхней одежды?

    — Чего?

    — Без футболки почему вы были?

    — Кто это сказал? — возмутился мужчина и потом ответил, что снял футболку, потому что в самолете «было очень жарко».

    Мужчина, по данным управления на транспорте, привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 11.17, часть 6 (невыполнение распоряжений командира воздушного судна). Ему грозит штраф до 7 тыс. руб. или административный арест.

    Фото: NGS24.RU — Новости Красноярска

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