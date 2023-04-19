Балет Серебренникова «Нуреев» убрали из афиши Большого театра из-за закона об ЛГБТ

Большой театр снял с репертуара балет Кирилла Серебренникова «Нуреев». Как рассказал директор театра Владимир Урин, решение связано с законом об ЛГБТ.
https://www.interfax.ru/culture/896744 «Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», — заявил Урин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «естественно», когда закон был подписан, театр решил снять спектакль.
Премьера постановки, посвященной артисту балета Рудольфу Нурееву, состоялась в Большом театре в 2017 году. Ее переносили — в СМИ ходила версия, что в дело вмешалось министерство культуры. По словам источника РБК, в ведомстве сочли, что спектакль пропагандирует «нетрадиционные сексуальные ценности». Собеседник ТАСС отмечал, что «большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными». Урин перенос премьеры объяснял неготовностью спектакля.
Тем временем прошел процедуру утверждения приказ Роскомнадзора, устанавливающий критерии пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете. В их числе — оправдание отказа от «традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных», обоснование преимущества нетрадиционных отношений над традиционными и другие критерии. Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет.