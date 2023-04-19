Балет Серебренникова «Нуреев» убрали из афиши Большого театра из-за закона об ЛГБТ

Большой театр снял с репертуара балет Кирилла Серебренникова «Нуреев». Как рассказал директор театра Владимир Урин, решение связано с законом об ЛГБТ.



https://www.interfax.ru/culture/896744 «Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», — заявил Урин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «естественно», когда закон был подписан, театр решил снять спектакль.



Премьера постановки, посвященной артисту балета Рудольфу Нурееву, состоялась в Большом театре в 2017 году. Ее переносили — в СМИ ходила версия, что в дело вмешалось министерство культуры. По словам источника РБК, в ведомстве сочли, что спектакль пропагандирует «нетрадиционные сексуальные ценности». Собеседник ТАСС отмечал, что «большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными». Урин перенос премьеры объяснял неготовностью спектакля.

