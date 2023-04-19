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    Тело трехлетней девочки из Луганска нашли на козырьке дома в Балашихе. Там же, где и ее мать накануне

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    25 комментариев

    В Балашихе завершились поиски трехлетней Полины, которая считалась без вести пропавшей со вчерашнего дня. Об этом 19 апреля сообщает портал MSK1. По предварительным данным, мать сама выбросила ребенка из окна накануне, а после погибла сама. Все время, пока шли поиски, тело девочки лежало на том же козырьке дома, где накануне было найдено тело женщины.

    Утром в региональном СК сообщили, что по факту исчезновения ребенка было возбуждено дело об убийстве. Следователи просматривали записи камер видеонаблюдения, на которых женщина заходила с дочерью в подъезд дома, где они жили. Обратно ребенка никто не выводил, однако и в квартире никого не нашли.

    Накануне сообщалось, что женщина приехала в Балашиху с дочерью из Луганска год назад и страдала посттравматическим расстройством.

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    Комментарии 25

    Гость19 Апр 2023 в 12:48
    То ли еще будет))
    +1−0
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