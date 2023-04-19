Исчезновение трехлетней Полины в Балашихе стало делом об убийстве. Следователи просят помощи

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения девочки в Балашихе, об этом 19 апреля сообщает подмосковный СК. Накануне 38-летнюю маму ребенка нашли мертвой на козырьке многоэтажки.



В ходе проверки правоохранительные органы установили, что погибшая жила вдвоем с трехлетней дочерью Полиной. Однако при осмотре квартиры девочку не нашли. Следователи тщательно осмотрели территорию у дома, канализационные коллекторы, берег реки Пехорки. Были допрошены соседи и родственники женщины. Но Полину пока найти так и не удалось.

