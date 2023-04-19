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    Исчезновение трехлетней Полины в Балашихе стало делом об убийстве. Следователи просят помощи

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    Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения девочки в Балашихе, об этом 19 апреля сообщает подмосковный СК. Накануне 38-летнюю маму ребенка нашли мертвой на козырьке многоэтажки.

    В ходе проверки правоохранительные органы установили, что погибшая жила вдвоем с трехлетней дочерью Полиной. Однако при осмотре квартиры девочку не нашли. Следователи тщательно осмотрели территорию у дома, канализационные коллекторы, берег реки Пехорки. Были допрошены соседи и родственники женщины. Но Полину пока найти так и не удалось.

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    Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся информацию о возможном местонахождении девочки по телефонам: 8 (963) 728-95-43 (следственный отдел по г. Балашихе); 123, 8-800-707-79-78 (круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»).

    Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ГСУ СК России по Московской области.

    Фото: mosobl.sledcom.ru

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