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    В Балашихе ищут четырехлетнюю Полину, никто не знает, где она, со вчерашнего дня

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    Волонтеры из «ЛизаАлерт» вечером 18 апреля объявили о поиске четырехлетней девочки, которая пропала в Балашихе. Родственники не видели ее со вчерашнего дня.

    Ориентировка на поиск опубликована на сайте волонтеров. Известно, что Полине 4 года, русая, худощавая девочка ростом около метра.

    MSK1.RU отмечает, что по соцсетям распространяется скриншот сообщения, якобы написанного тетей пропавшего ребенка. Из него следует, что мать девочки утром нашли мертвой под окнами дома. Сообщается, что она приехала с дочерью из Луганска год назад и страдала посттравматическим расстройством. По словам тети, весь день полиция и волонтеры осматривали чердаки, подвалы, колодцы и крыши. Никаких следов ребенка не обнаружено.

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