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    Человек подорвался на заминированной линии при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины

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    Человек подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины. Инцидент произошел районе села Запесочье Погарского района, рассказал в своем телеграм-канале 17 апреля губернатор региона Александр Богомаз.

    Подробности инцидента не приводится. О возрасте и состоянии нарушителя ничего не сообщается.

    Он добавил, что защитная заминированная линия создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

    В начале марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. Члены ДРГ отрыли стрельбу по автомобилю, в результате их действий один человек погиб, ранение получил ребенок. Позже президент Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. 9 марта в министерстве обороны рассказали, что в ответ на теракт по объектам военной инфраструктуры ОПК и энергетики Украины был нанесен удар ракетами «Кинжал».

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