Человек подорвался на заминированной линии при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины

Человек подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины. Инцидент произошел районе села Запесочье Погарского района, рассказал в своем телеграм-канале 17 апреля губернатор региона Александр Богомаз.
Подробности инцидента не приводится. О возрасте и состоянии нарушителя ничего не сообщается.
Он добавил, что защитная заминированная линия создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.
В начале марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. Члены ДРГ отрыли стрельбу по автомобилю, в результате их действий один человек погиб, ранение получил ребенок. Позже президент Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. 9 марта в министерстве обороны рассказали, что в ответ на теракт по объектам военной инфраструктуры ОПК и энергетики Украины был нанесен удар ракетами «Кинжал».