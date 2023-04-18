Человек подорвался на заминированной линии при попытке попасть в Брянскую область со стороны Украины

Человек подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины. Инцидент произошел районе села Запесочье Погарского района, рассказал в своем телеграм-канале 17 апреля губернатор региона Александр Богомаз.



Подробности инцидента не приводится. О возрасте и состоянии нарушителя ничего не сообщается.

Он добавил, что защитная заминированная линия создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

