Самый модный дизайн ногтей на весну-2023: от нюда до металлика

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Звезды Голливуда и известные модели в этом сезоне предпочитают яркие оттенки маникюра — наравне с полюбившимися многим натуральными цветами. Какие фишки помогут вашим ногтям оставаться в тренде и какие забытые идеи возвращаются в моду, рассказывают коллеги из Woman.ru и The Girl.



Маникюр на короткие ногти: 5 идей Небесно-голубой маникюр на себе опробовали звездные клиенты голливудского нейл-мастера Тома Бачика, среди которых Дженнифер Лопес. Этот цвет идеально подойдет для тех, кому хочется добавить в образ что-то легкое и нежное. Ведь оттенок напоминает ясное небо и чистую реку, ассоциируется со спокойствием, гармонией и уж точно не со словами «вульгарно», «хищно» и «раздражающе».

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Нежно-розовый цвет вписывается в популярную в последние месяцы нюдовую палитру. Моду именно на этот оттенок в марте задала американская актриса Зендея Коулман и ее мастер маникюра Марина Добик. Кристально-чистые ногти пастельного цвета пришлись по душе многим девушкам — в комментариях в соцсетях они сошлись на том, что этот оттенок напоминает воздушный клубничный йогурт.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если вам нравится что-то более темное, присмотритесь к идее актрисы Лили Коллинз. Оливковый лак прекрасно смотрится на коротких ногтях, да и вообще напоминает цвет молодой травы или первых листьев.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Хотите больше яркости? Последуйте примеру Селены Гомез. Недавно она сделала разноцветный маникюр: мастер окрасил каждый ее ноготок в определенный оттенок пастельного цвета. Такой дизайн можно носить на ногтях любой длины и формы.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Еще один сочный оттенок — желтый. Если хотите быть как американская модель Хейли Бибер, носите его на «глазированных» ногтях — с блестящим жемчужным отливом, которого мастера добиваются, применяя втирку. А если хотите ногти, как у Селены Гомез, — выбирайте банановый оттенок.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Маникюр на длинные ногти: 5 идей Цветы на голых ногтях стали главным трендом апреля после того, как на подобный эксперимент решилась Джей Ло. Такой дизайн выглядит очень женственно, по-весеннему свежо и совсем не вычурно. Эффект натуральной красоты сохраняется за счет прозрачной ногтевой пластины. Но имейте в виду: если хотите такой дизайн, лучше отказаться от экстравагантной длины.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Эффект омбре, о котором почти забыли в последние годы, снова в моде. Только на этот раз он — «глазированный». Мастера маникюра добиваются характерного блеска ногтей с помощью втирки. Лучше всего сочетать этот прием с другой трендовой фишкой — нюдовыми оттенками. Смело делайте френч, камуфляж и дизайн с молочным и полупрозрачным покрытием.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Для тех, кому по душе больше однотонные цвета, рекомендуем выбрать коралловый. Он наиболее приближен к натуральному и в то же время достаточно яркий: идеально подойдет для тех, кому надоели спокойные естественные тона.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Любой дизайн маникюра с использованием стиля металлик — тоже в тренде этой весной. Он отлично подойдет для деловых и дерзких образов. Попробуйте нанести на ногти металлические узоры, сделать блестящий френч, а может, сплошь покрыть их золотым или серебряным цветом.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если не боитесь экспериментировать и любите по-настоящему длинные ногти, попробуйте двусторонний маникюр, как у Меган Ти Сталлион. С такими она пришла на премию CMT Music Awards 2023. С первого взгляда казалось, что они накрашены белым лаком. Но с обратной стороны мастер маникюра покрыла их синим оттенком, который идеально сочетался с платьем.