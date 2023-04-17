«Закованные фильмом» и «Корней и Крокодил». Киностудия им. Горького снимет картины о Маяковском и Чуковском

Киностудия имени Горького снимет полнометражные фильмы о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Создатели уточняют, что не планируют представлять зрителю классические биографии. Первая лента будет посвящена отношениям Маяковского с Лилей Брик во время съемок немой картины «Закованная фильмой», а вторая расскажет о периоде, когда Чуковский писал детскую поэму «Крокодил». Фильмы находятся на этапе девелопмента, их рабочие названия — «Закованные фильмом» и «Корней и Крокодил». По словам гендиректора киностудии Юлиана Слащева, они должны раскрыть личности героев для современного зрителя с новой стороны.
Фильм о Чуковском расскажет о том, «как создавался шедевр, что ему предшествовало в творчестве молодого Чуковского, какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей, среди которых был и Маяковский». «Последний был не только гениальным поэтом. В 1918 году он с энтузиазмом написал сценарий для своей музы Лили Брик. Вместе они снялись в картине «Закованная фильмой», но что-то пошло не так. Мы покажем, что же творилось между Маяковским и Брик на съемочной площадке этого фильма и параллельно в их жизнях», — рассказала генпродюсер Продюсерского центра киностудии Лика Бланк.
Немой фильм «Закованная фильмой» сняли в 1918 году в Петрограде в киноателье «Нептун». Согласно сюжету, художник влюбляется в образ балерины из фильма и она попадает в реальный мир. Маяковский написал сценарий специально для своей музы Лили Брик, но реализацией остался недоволен: посчитал, что визуализация испортила замысел. Фильм шел в прокате, ни одной его копии не сохранилось. Несколько забракованных кусков пленки хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов, рассказали в пресс-службе киностудии.
«Крокодил» стал первым детским сочинением Чуковского. Сказка была написана в 1916–1917 годах, причем первую часть Чуковский написал для сына, у которого болели зубы. Впервые сказка вышла под названием «Ваня и Крокодил» в приложении «Для детей» к журналу «Нива».