«Закованные фильмом» и «Корней и Крокодил». Киностудия им. Горького снимет картины о Маяковском и Чуковском

Киностудия имени Горького снимет полнометражные фильмы о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.



Создатели уточняют, что не планируют представлять зрителю классические биографии. Первая лента будет посвящена отношениям Маяковского с Лилей Брик во время съемок немой картины «Закованная фильмой», а вторая расскажет о периоде, когда Чуковский писал детскую поэму «Крокодил». Фильмы находятся на этапе девелопмента, их рабочие названия — «Закованные фильмом» и «Корней и Крокодил». По словам гендиректора киностудии Юлиана Слащева, они должны раскрыть личности героев для современного зрителя с новой стороны.

