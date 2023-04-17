Умер актер «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

Российский актер Юрий Ашихмин, известный по роли в фильме «Обитаемый остров», скончался. Об этом во «ВКонтакте» сообщила его знакомая Алла Вагина. Также она уточнила, что Ашихмин умер 13 апреля после длительной болезни.

Актеру было 60 лет. Он начал карьеру в 1993 году и исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Трудно быть богом», «Дальнобойщики-2», «Юрьев день», «На игре» и других. В «Обитаемом острове» — картине по одноименному роману братьев Стругацких — Ашихмин сыграл Плешивого, героя второго плана.

