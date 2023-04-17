WSJ: Telegram-канал Donbass Devushka вела бывший офицер ВМС США

Экс-офицер ВМС США Сара Билс вела в социальных сетях блог Donbass Devushka. В нем распространили часть секретных документов Пентагона. Об этом 17 апреля сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

По словам 37-летней американки, она была одной из 15 администраторов, которые ведут этот аккаунт. В Telegram-канале Donbass Devushka более 65 тысяч подписчиков, посты там выходили на английском языке. Как пишет WSJ, в блоге были опубликованы четыре файла с секретной информацией.

Сара Билс служила на военно-морской базе США на острове Уидби до конца 2022 года. Женщина добавила, что, кроме администрирования канала, проводила через него сбор средств и размещала подкасты.