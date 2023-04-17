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    WSJ: Telegram-канал Donbass Devushka вела бывший офицер ВМС США

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    Экс-офицер ВМС США Сара Билс вела в социальных сетях блог Donbass Devushka. В нем распространили часть секретных документов Пентагона. Об этом 17 апреля сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам 37-летней американки, она была одной из 15 администраторов, которые ведут этот аккаунт. В Telegram-канале Donbass Devushka более 65 тысяч подписчиков, посты там выходили на английском языке. Как пишет WSJ, в блоге были опубликованы четыре файла с секретной информацией.

    Сара Билс служила на военно-морской базе США на острове Уидби до конца 2022 года. Женщина добавила, что, кроме администрирования канала, проводила через него сбор средств и размещала подкасты.

    Рассказать о других администраторах канала Билс отказалась. Американка отметила, что не выкладывала секретные документы. По данным The Wall Street Journal, доказательств, что она использовала свою работу для доступа к секретным материалам, нет.

    На прошлой неделе в США арестовали подозреваемого в причастности к утечке секретных документов. Им оказался 21-летний военнослужащий Нацгвардии Джек Тейшейра.

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