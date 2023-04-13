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    ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

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    13 комментариев

    ФБР арестовало подозреваемого в причастности к утечке секретных документов Пентагона 21-летнего военнослужащего Нацгвардии Джека Тейшейра. В его доме проводится обыск. Об этом 13 апреля сообщает The New York Times.

    Автор: youtube.com/ABC News

    «Официальный представитель США подтвердил, что ФБР арестовало лётчика», — пишет издание.

    Ранее в СМИ заявили, что администратором чата в Discord, где впервые появились секретные документы Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейр. По данным NYT, на него удалось выйти благодаря анализу соцсетей, а интерьер его квартиры совпал с деталями на краях снимков документов.

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    ПентагонУтечка документов
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    Комментарии 13

    Гость13 Апр 2023 в 22:54
    Там всё было не так как освещается в СМИ.
    Этот парень, общался с друзьями в группе Discord, в какой-то момент, кто-то из приятелей оказался участником известных событий на Вукраине. Скорее всего они были американцами, но возможно среди них были и вукраинцы. Так как темой их общения являлись военные игры и как пишут "им нравилось воевать", то все переживали за их судьбу и дальнейшие перспективы конфликта. Вот тут этот парень, имевший доступ к документам, и стал их выкладывать в качестве доказательств ("где пруфы,, Билли"), сначала он осторожничал, а потом понеслось. Делал он это давно, но каким-то образом эти документы утекли, то ли в группе были "чужаки" или те самые воюющие "вукраинцы" - американцы или кто-то залез извне в эту закрытую группу (не удивительно поту что Discord сам по себе решето). Самое очевидное для меня утечка произошла со смартфона или ноутбука воюющих, потерял или был убит, кто-то подсмотрел, но документы утекли в телеграмм, а потом разошлись по всему свету.
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