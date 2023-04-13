ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

ФБР арестовало подозреваемого в причастности к утечке секретных документов Пентагона 21-летнего военнослужащего Нацгвардии Джека Тейшейра. В его доме проводится обыск. Об этом 13 апреля сообщает The New York Times.
Автор: youtube.com/ABC News
«Официальный представитель США подтвердил, что ФБР арестовало лётчика», — пишет издание.
Ранее в СМИ заявили, что администратором чата в Discord, где впервые появились секретные документы Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейр. По данным NYT, на него удалось выйти благодаря анализу соцсетей, а интерьер его квартиры совпал с деталями на краях снимков документов.