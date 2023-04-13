NYT назвала причастного к утечке данных Пентагона. Ему 21 год

Администратором чата в Discord, где были впервые появились секретные документы Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейр. Об этом 13 апреля сообщает газета New York Times (NYT).

В этом чате постоянно находилось от 20 до 30 человек — подростки и молодые люди. Они объединились из-за общей любви к видеоиграм, оружию и расистским мемам, пишет NYT.

Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в чат сотни страниц документов, рассказав в сообществе о важности быть в курсе мировых событий. Один из участников чата поделился с журналистами, что пользователь имел доступ к секретным сведениям благодаря своей работе.