NYT назвала причастного к утечке данных Пентагона. Ему 21 год

Администратором чата в Discord, где были впервые появились секретные документы Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейр. Об этом 13 апреля сообщает газета New York Times (NYT).
В этом чате постоянно находилось от 20 до 30 человек — подростки и молодые люди. Они объединились из-за общей любви к видеоиграм, оружию и расистским мемам, пишет NYT.
Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в чат сотни страниц документов, рассказав в сообществе о важности быть в курсе мировых событий. Один из участников чата поделился с журналистами, что пользователь имел доступ к секретным сведениям благодаря своей работе.
New York Times утверждает, что на 21-летнего Тейшейра удалось выйти при помощи собственного расследования. Его нашли при анализе соцсетей, а интерьер его квартиры совпал с деталями на краях снимков документов Пентагона.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что вскоре будет арестован военнослужащий национальной гвардии ВВС по подозрению в утечке засекреченных документов.
Об утечке американских секретных документов стало известно на прошлой неделе. В них говорилось о планах США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед контрнаступлением.