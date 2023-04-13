    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    768мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.68eur90

    NYT назвала причастного к утечке данных Пентагона. Ему 21 год

    662
    3 комментария

    Администратором чата в Discord, где были впервые появились секретные документы Пентагона, оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейр. Об этом 13 апреля сообщает газета New York Times (NYT).

    В этом чате постоянно находилось от 20 до 30 человек — подростки и молодые люди. Они объединились из-за общей любви к видеоиграм, оружию и расистским мемам, пишет NYT.

    Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в чат сотни страниц документов, рассказав в сообществе о важности быть в курсе мировых событий. Один из участников чата поделился с журналистами, что пользователь имел доступ к секретным сведениям благодаря своей работе.

    New York Times утверждает, что на 21-летнего Тейшейра удалось выйти при помощи собственного расследования. Его нашли при анализе соцсетей, а интерьер его квартиры совпал с деталями на краях снимков документов Пентагона.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что вскоре будет арестован военнослужащий национальной гвардии ВВС по подозрению в утечке засекреченных документов.

    Об утечке американских секретных документов стало известно на прошлой неделе. В них говорилось о планах США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед контрнаступлением.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПентагонУтечка документов
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close